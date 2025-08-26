26 de agosto de 2025 - 09:40

El cajón de verdura viejo o roto, no lo tires, es un tesoro: la forma útil de aprovecharlo

Reciclaje y manualidades. Transformar cajones plásticos en mesas ratonas prácticas y decorativas para el hogar.

Por Andrés Aguilera

El reciclaje, las manualidades y algunos trucos sencillos permiten convertir un simple cajón de verdura en un mueble funcional para el hogar. Inspirados en proyectos virales, estos diseños demuestran cómo la creatividad puede transformar plásticos descartados en piezas decorativas, como muestran varias ideas de reciclaje práctico en esta guía completa de reciclaje.

Reciclaje: de cajón plástico a mesa ratona

Un cajón de verdulería puede convertirse en una mesa ratona con estilo boho y en tendencia. La base plástica se cubre con cuerda de yute y adquiere un aspecto cálido y elegante, perfecto para salas pequeñas o balcones.

Materiales necesarios

  • Cajón plástico de verdulería

  • Cúter o pinza de corte

  • Cuerda de yute

  • Pegamento fuerte

  • Palos de madera

Paso a paso

  • Seleccionar un cajón firme, sin roturas en la estructura.

  • Cortar el enrejado lateral con cúter o pinza.

  • Cubrir la base y laterales con cuerda de yute y pegamento.

  • Insertar palos de madera en los orificios de las esquinas para dar altura.

  • Dejar secar y reforzar uniones antes de usar.

Manualidades: toques decorativos con estilo personal

El diseño final admite detalles creativos que realzan la mesa. Se pueden trazar patrones geométricos con más cuerda, incorporar círculos cubiertos de yute para lograr figuras de infinito o sumar pintura en tonos neutros.

Cada intervención aporta un acabado único, adaptable al estilo de cada ambiente.

Opciones de decoración

  • Figuras geométricas con cuerda.

  • Detalles pintados en acrílico.

  • Apliques metálicos o de madera.

  • Superficie de vidrio para un acabado moderno.

Trucos de hogar: cuidados y mantenimiento

Para prolongar la vida útil del proyecto, conviene limpiar el cajón antes de intervenirlo y verificar que los palos estén bien encajados.

El yute debe pegarse con adhesivo apto para plásticos para evitar que se despegue con el uso. Además, se recomienda colocar fieltros en la base de los palos para proteger los pisos de rayaduras.

