23 de agosto de 2025 - 15:30

Las tapitas metálicas de cervezas o gaseosas, no las tires, son un tesoro: dos formas útiles de aprovecharlas

Las tapas, que muchas veces quedan como residuo inevitable, con el reciclaje pasan a integrar objetos con valor de uso y personalidad.

tapitas de cerveza o gaseosas
Por Redacción

En muchas cocinas argentinas hay un frasco lleno de tapas metálicas que no encuentran destino. Algunas terminan en la basura, otras duermen en un cajón a la espera de una idea. Ese pequeño descarte, tan cotidiano, puede transformarse en dos objetos de uso diario y con sello propio.

Las tapitas, a partir del reciclaje, pueden convertirse en llaveros personalizados y/o en posavasos con base de corcho o fieltro. Ambos proyectos requieren pocos materiales, admiten creatividad y permiten sumar un gesto de consumo responsable.

Cómo hacer llaveros personalizados con las tapas metálicas recicladas

El resultado: llaveros livianos, resistentes y con identidad, perfectos para regalar o vender en ferias escolares y emprendimientos barriales.

Materiales

  • Tapitas metálicas limpias y secas
  • Martillo y un paño o trapo grueso
  • Lija fina (240/320)
  • Punzón, clavo y martillo o minitaladro con mecha fina
  • Anillas y cadena para llaveros
  • Pegamento epoxi o cemento de contacto
  • Barniz acrílico o esmalte transparente
  • Recortes de papel ilustrado, fotos impresas, tela fina o pintura acrílica (opcional)
    llaveros con tapitas

Paso a paso

  1. Ubicá la tapita sobre una superficie firme con un paño por debajo. Golpeá con el martillo hasta lograr un disco plano. Evitá golpes demasiado fuertes que puedan quebrar el esmalte de color si pretendés conservarlo.
  2. Pasá lija fina en todo el perímetro para quitar rebabas. La pieza debe quedar suave al tacto.
  3. Marcá un punto a 2 o 3 milímetros del borde. Usá un clavo fino y un golpe corto, o un minitaladro. El orificio debe permitir el paso de la anilla sin forzar el metal.
  4. Elegí una imagen pequeña, un papel estampado o un retazo de tela. Recortá al diámetro interno de la tapita. Pegá la pieza dentro del disco con epoxi o cemento de contacto. Otra alternativa: pintá con acrílicos y dejá secar.
  5. Aplicá barniz transparente para proteger la superficie. Dos manos finas brindan brillo y mayor resistencia al roce.
  6. Colocá la anilla en el orificio y sumá la cadena de llavero. Probá la firmeza del conjunto antes de usar.

Variantes y consejos

  • Un diseño por ambos lados ofrece un llavero reversible.
  • Un pequeño nombre o iniciales convierte la pieza en un identificador ideal para mochilas.
  • Para fotos, priorizá impresiones láser o papel fotográfico; el barniz protege mejor y evita manchas.
  • Un toque de resina epoxi niveladora aporta acabado tipo “cúpula” y eleva la durabilidad.
    llaveros con tapitas 1

Convertí las tapas en posavasos creativos a partir del reciclaje

Materiales

  • 6 a 7 tapitas por posavasos
  • Base de corcho de 8 a 10 centímetros de diámetro y 4 a 6 milímetros de espesor, o fieltro grueso
  • Pegamento epoxi bicomponente o adhesivo de montaje
  • Lija fina
  • Regla y lápiz
  • Barniz acrílico o resina transparente (opcional para sellado superior)
    posavasos con tapitas.

Paso a paso

  1. Repetí el procedimiento del llavero hasta obtener discos firmes y parejos.
  2. Preparación de la base: marcá y recortá el círculo de corcho o fieltro. El corcho ofrece mejor aislación térmica; el fieltro aporta apoyo antideslizante.
  3. Probá una composición con una tapita central y seis alrededor, tipo panal. Otra opción: filas paralelas. Verificá que el conjunto no exceda el borde de la base.
  4. Colocá primero la pieza central con epoxi. Acomodá las restantes de a una y presioná 20 a 30 segundos en cada caso. La alineación correcta evita huecos y mejora la estética.
  5. Una capa fina de barniz acrílico protege el metal y facilita la limpieza. Quien busque una superficie totalmente lisa puede aplicar resina niveladora; en ese caso, bordeá el perímetro con cinta para evitar derrames y respetá el tiempo de curado indicado por el fabricante.
  6. Repasá el contorno con lija muy suave si la base lo requiere. Verificá estabilidad sobre la mesa.

Por qué hacer un posavasos de tapitas de cerveza

• Los posavasos resisten bebidas frías y copas con condensación. Para tazas muy calientes conviene optar por corcho más grueso o sumar una base secundaria.

• La limpieza se resuelve con un paño apenas húmedo y secado inmediato. No conviene sumergir en agua ni colocar en lavavajillas.

• Una línea de cuatro unidades con el mismo patrón arma un set ideal para el living o la galería.

posavasos con tapitas

