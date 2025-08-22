22 de agosto de 2025 - 09:10

No tires los frascos de vidrio: 5 usos nuevos que le podes dar

Con simples trucos y un poco de creatividad, el reciclaje de frascos de vidrio puede transformarse en soluciones útiles y económicas para tu hogar.

Con simples trucos de reciclaje, los frascos de vidrio encuentran nuevos usos.

Por Andrés Aguilera

En tiempos donde la sustentabilidad gana espacio, los trucos para dar nueva vida a los objetos cotidianos se vuelven indispensables. El reciclaje no solo ayuda al medio ambiente, sino que también te permite ahorrar dinero y encontrar usos prácticos para elementos que pensabas descartar.

Entre esos objetos, los frascos de vidrio ocupan un lugar especial. Gracias a su resistencia y versatilidad, se convierten en protagonistas de varios trucos ingeniosos. Con un poco de imaginación, este reciclaje puede ser la clave para organizar, decorar y hasta mejorar tu rutina diaria.

1. Organizadores para la cocina

Uno de los trucos más sencillos es usar los frascos como contenedores para arroz, fideos, especias o legumbres. Con etiquetas, el reciclaje de estos envases aporta orden y estética a tu cocina, evitando además el uso de plásticos innecesarios.

image
Con simples trucos de reciclaje, los frascos de vidrio encuentran nuevos usos.

2. Lámparas y portavelas

El reciclaje también se luce en la decoración. Con solo colocar una vela dentro del frasco, tenés un portavelas rústico. Incluso, con luces LED, se convierten en lámparas únicas. Estos trucos permiten crear ambientes cálidos y personalizados sin gastar de más.

Con simples trucos de reciclaje, los frascos de vidrio encuentran nuevos usos.

3. Macetas para plantas pequeñas

Los frascos de vidrio son ideales para suculentas o hierbas aromáticas. Este reciclaje le da un aire natural a cualquier rincón. Con algunos trucos, como piedras en la base para drenar el agua, se convierten en macetas prácticas y estéticas.

Con simples trucos de reciclaje, los frascos de vidrio encuentran nuevos usos.

4. Kit de cosmética casera

Si te gusta preparar exfoliantes o cremas artesanales, los frascos de vidrio son perfectos para guardarlos. Estos envases permiten conservar mejor los productos y, con este reciclaje, reducís el consumo de plásticos. Con pequeños trucos, hasta podés decorarlos y darles un toque especial.

5. Frascos para regalos personalizados

Un frasco relleno de galletas, dulces o mensajes es un detalle original. Este reciclaje suma un valor emocional al presente, y con los trucos correctos, como cintas y etiquetas, se convierte en un obsequio inolvidable.

Con simples trucos de reciclaje, los frascos de vidrio encuentran nuevos usos.

