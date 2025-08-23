23 de agosto de 2025 - 18:15

Qué significa dejar la ropa tirada en el piso, según la psicología

La psicología del desorden de la ropa tiene explicaciones profundas. Qué soluciones existen.

Por Andrés Aguilera

La imagen de una silla llena de ropa o prendas apiladas en el piso es común, y va más allá de la pereza. Según la psicología, el desorden de la ropa es un reflejo de complejos procesos mentales.

Para la psicología, la mente encuentra con este tipo de maneras, algunas formas de expresarse entre lo común y rutinario.

Qué relación estudia la psicología entre el desorden y la expresión psicológica

Uno de los principales motivos es la "fatiga por decisiones". Al final del día, el cerebro está saturado de elecciones, y decidir si una prenda debe ir al lavarropas o al placard se convierte en una tarea más que se prefiere posponer. Este acto de procrastinación crea el famoso "sillón de la ropa", un limbo entre lo limpio y lo sucio.

Además, el desorden puede ser una forma de perfeccionismo. La persona siente que si no puede ordenar todo de manera impecable, prefiere no hacerlo.

Este caos visual, aunque a veces inconsciente, genera ansiedad y estrés al crear la sensación de que hay tareas pendientes. Los psicólogos sugieren que para combatirlo, lo ideal es empezar con pequeños hábitos, como colgar una prenda inmediatamente después de usarla, en lugar de intentar una limpieza masiva de vez en cuando.

¿Cómo solucionar este problema?

Para combatir este hábito, la psicología del orden recomienda empezar con pequeños pasos. En lugar de prometerse un "día de limpieza total", la clave está en generar microhábitos: colgar una prenda inmediatamente después de usarla, colocar un cesto de ropa sucia cerca del lugar donde se cambia la ropa, o simplemente doblar y guardar una pieza a la vez.

