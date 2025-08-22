22 de agosto de 2025 - 11:13

Cuál es el color que más atrae la atención de las personas, según la psicología

Existen colores que te ayudan a combinar ropa, que te hacen más altos, más flacos, etc y existen colores que atraen. Ahora te contamos, cuál es el que atrae.

Este es el color que mejor le cae a las personas.&nbsp;

Este es el color que mejor le cae a las personas. 

Foto:

Web
Por Andrés Aguilera

Los colores nos rodean, pero rara vez pensamos en cómo influyen en nuestro estado de ánimo y en nuestras interacciones. La ciencia del color ha demostrado que cada tonalidad provoca una reacción específica en el cerebro y que su efecto se extiende a la salud emocional. El color es, en definitiva, una herramienta silenciosa pero poderosa para influir en cómo nos ven y cómo nos sentimos.

Leé además

Esta sartén es un gran objeto de reciclaje. 

La sartén oxidada o dañada, no la tires, es un tesoro: la forma útil de aprovecharla

Por Andrés Aguilera
Para los psicólogos, que una persona se vista siempre de negro no es una casualidad y tiene varios factores de estudio.

Qué significa vestirse siempre de negro, según la psicología

Por Redacción

Los colores tienen un gran impacto en nuestras vidas, en como los usamos, en porque los usamos y hasta nuestro favorito, tiene su razón de ser. Todo esto lo conocemos gracias, a que la psicología, la ciencia y la salud han hecho investigaciones desde entonces.

Colores
Este es el color que mejor le cae a las personas.

Este es el color que mejor le cae a las personas.

Sin embargo, hay un color que logra despertar una respuesta inmediata, generando interés y hasta influir en las personas de quienes nos rodean.

El rojo, el color que más atrae a las personas

Los colores no solo decoran, sino que comunican. De hecho, investigaciones de la Universidad de Rochester y otras instituciones muestran que, en entornos sociales, la elección de un color puede cambiar radicalmente la forma en que los demás nos ven. Y es a partir de esos hallazgos que la psicología se adentra en la búsqueda del tono más seductor, siendo el rojo el elegido.

Colores
Este es el color que mejor le cae a las personas.

Este es el color que mejor le cae a las personas.

Su impacto no es casual: estimula el sistema nervioso, acelera el pulso y está asociado a conceptos como pasión, energía y confianza. El rojo capta la atención de forma inmediata, provoca reacciones fisiológicas medibles y refuerza la percepción de liderazgo y determinación. No obstante, también puede ser abrumador si se usa en exceso, afectando la salud emocional al generar tensión o ansiedad.

Un estudio publicado en el Journal of Experimental Psychology observó que, en interacciones cara a cara, las personas vestidas con rojo eran percibidas como más atractivas y seguras. Desde una perspectiva de salud mental, este color puede activar áreas del cerebro relacionadas con la motivación y la excitación emocional.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

no es el verde: este es el color que te da calma, seguridad y concentracion, segun la ciencia

No es el verde: este es el color que te da calma, seguridad y concentración, según la ciencia

Por Redacción
Este es el color que más se relaciona con la timidez.

Ni blanco ni azul: cuál es el color favorito de las personas más tímidas

Por Andrés Aguilera
Según la psicología, este es el color que más atrae a las personas

Según la psicología, este es el color que más atrae a las personas

Por Andrés Aguilera
Esta receta es de las que te hacen pasar un momento especial.

Tortitas negras caseras en poco tiempo: la receta para una mediatarde perfecta

Por Andrés Aguilera