Cuál es el color que más atrae la atención de las personas, según la psicología

Existen colores que te ayudan a combinar ropa, que te hacen más altos, más flacos, etc y existen colores que atraen. Ahora te contamos, cuál es el que atrae.

Este es el color que mejor le cae a las personas.

Los colores nos rodean, pero rara vez pensamos en cómo influyen en nuestro estado de ánimo y en nuestras interacciones. La ciencia del color ha demostrado que cada tonalidad provoca una reacción específica en el cerebro y que su efecto se extiende a la salud emocional. El color es, en definitiva, una herramienta silenciosa pero poderosa para influir en cómo nos ven y cómo nos sentimos.

Los colores tienen un gran impacto en nuestras vidas, en como los usamos, en porque los usamos y hasta nuestro favorito, tiene su razón de ser. Todo esto lo conocemos gracias, a que la psicología, la ciencia y la salud han hecho investigaciones desde entonces.

Sin embargo, hay un color que logra despertar una respuesta inmediata, generando interés y hasta influir en las personas de quienes nos rodean.

El rojo, el color que más atrae a las personas Los colores no solo decoran, sino que comunican. De hecho, investigaciones de la Universidad de Rochester y otras instituciones muestran que, en entornos sociales, la elección de un color puede cambiar radicalmente la forma en que los demás nos ven. Y es a partir de esos hallazgos que la psicología se adentra en la búsqueda del tono más seductor, siendo el rojo el elegido.

Su impacto no es casual: estimula el sistema nervioso, acelera el pulso y está asociado a conceptos como pasión, energía y confianza. El rojo capta la atención de forma inmediata, provoca reacciones fisiológicas medibles y refuerza la percepción de liderazgo y determinación. No obstante, también puede ser abrumador si se usa en exceso, afectando la salud emocional al generar tensión o ansiedad.

Un estudio publicado en el Journal of Experimental Psychology observó que, en interacciones cara a cara, las personas vestidas con rojo eran percibidas como más atractivas y seguras. Desde una perspectiva de salud mental, este color puede activar áreas del cerebro relacionadas con la motivación y la excitación emocional.