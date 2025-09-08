8 de septiembre de 2025 - 09:46

Este es el electrodoméstico que más energía consume en Argentina: está presente en 9 de cada 10 hogares

Electrodomésticos. El consumo de energía de este aparato domina el gasto eléctrico doméstico y su presencia supera ampliamente el 90 %.

Este es el electrodoméstico que más energía consume en Argentina está presente en 9 de cada 10 hogares
Por Andrés Aguilera

En casi 9 de cada 10 hogares argentinos se encuentra una heladera con freezer, el electrodoméstico que más energía consume por su funcionamiento continuo. Su uso constante implica un impacto sustancial en la factura de luz y en la distribución energética nacional. Más detalles sobre consumo están disponibles en la guía de eficiencia y consumo de electrodomésticos.

Leé además

el resurgimiento de una ave extinta hace 125 anos intriga a los biologos

El resurgimiento de una ave extinta hace 125 años intriga a los biólogos

Por Andrés Aguilera
Este tipo de reciclaje es ideal para hacer en familia.

Las tuercas que no usas más, no las tires, son un tesoro: cómo darles una nueva oportunidad

Por Alejo Zanabria

Heladera con freezer: consumo imparable

La heladera con freezer permanece encendido día y noche, lo que lo convierte en el artefacto con mayor demanda eléctrica en los hogares.

image

Según datos del ENRE, este electrodoméstico representa cerca del 30 % del consumo total de electricidad de los aparatos del hogar.

Presencia masiva en los hogares

La Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) revela que el 88,5 % de los hogares argentinos utiliza una heladera con freezer, lo que confirma su ubicuidad en la vida doméstica.

Por qué su consumo es tan alto

  • Funcionamiento 24 horas, indispensable para conservar alimentos.

  • Antigüedad de unidades domésticas: muchas superan los 5 o 10 años, lo que reduce la eficiencia energética.

  • Ubicuidad y uso diario hacen que su carga sobre la factura sea proporcional al tiempo activo.

Recomendaciones para bajar el gasto de energía

  • Optar por modelos con etiqueta energética alta (A ++ o A +++), más eficientes que los antiguos.

  • Mantener buen estado de burletes y limpiar rejillas traseras para facilitar la refrigeración.

  • Evitar guardar alimentos calientes y abrir la puerta innecesariamente

image

La heladera con freezer, presente en más del 88 % de los hogares argentinos, es el electrodoméstico con mayor consumo de energía (aproximadamente el 30 % del gasto eléctrico doméstico).

Su motor que nunca descansa y su uso extendido la convierten en una pieza clave para entender el impacto eléctrico del hogar.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Se permite un máximo de tres unidades por producto al año y envíos de hasta USD 3.000.

Electrodomésticos de Tierra del Fuego sin impuestos: cómo comprar y qué provincias tienen envío

Por Melisa Sbrocco
los 3 electrodomesticos que jamas deberias dejar conectados si salis de vacaciones

Los 3 electrodomésticos que jamás deberías dejar conectados si salís de vacaciones

Por Ramiro Viñas
La cocina es uno de los espacios del hogar donde más se consume electricidad

Cómo reducir hasta un 20% el consumo eléctrico en tu cocina sin cambiar de electrodomésticos

Por Andrés Aguilera
Una nueva edición de la campaña Electro Fans promete grandes descuentos para renovar el hogar y la posibilidad de pagar en 12 cuotas sin interés.

Una promo ofrece descuentos de hasta 70% y 12 cuotas sin interés para comprar tecnología y electrodomésticos

Por Redacción Economía