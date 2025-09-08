Este es el electrodoméstico que más energía consume en Argentina: está presente en 9 de cada 10 hogares

En casi 9 de cada 10 hogares argentinos se encuentra una heladera con freezer, el electrodoméstico que más energía consume por su funcionamiento continuo. Su uso constante implica un impacto sustancial en la factura de luz y en la distribución energética nacional. Más detalles sobre consumo están disponibles en la guía de eficiencia y consumo de electrodomésticos.
Heladera con freezer: consumo imparable
La heladera con freezer permanece encendido día y noche, lo que lo convierte en el artefacto con mayor demanda eléctrica en los hogares.
Según datos del ENRE, este electrodoméstico representa cerca del 30 % del consumo total de electricidad de los aparatos del hogar.
Presencia masiva en los hogares
La Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) revela que el 88,5 % de los hogares argentinos utiliza una heladera con freezer, lo que confirma su ubicuidad en la vida doméstica.
Recomendaciones para bajar el gasto de energía
-
Optar por modelos con etiqueta energética alta (A ++ o A +++), más eficientes que los antiguos.
-
Mantener buen estado de burletes y limpiar rejillas traseras para facilitar la refrigeración.
-
Evitar guardar alimentos calientes y abrir la puerta innecesariamente
Su motor que nunca descansa y su uso extendido la convierten en una pieza clave para entender el impacto eléctrico del hogar.