Este es el electrodoméstico que más energía consume en Argentina: está presente en 9 de cada 10 hogares

En casi 9 de cada 10 hogares argentinos se encuentra una heladera con freezer , el electrodoméstico que más energía consume por su funcionamiento continuo. Su uso constante implica un impacto sustancial en la factura de luz y en la distribución energética nacional. Más detalles sobre consumo están disponibles en la guía de eficiencia y consumo de electrodomésticos .

La heladera con freezer permanece encendido día y noche, lo que lo convierte en el artefacto con mayor demanda eléctrica en los hogares.

Según datos del ENRE, este electrodoméstico representa cerca del 30 % del consumo total de electricidad de los aparatos del hogar.

La Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) revela que el 88,5 % de los hogares argentinos utiliza una heladera con freezer , lo que confirma su ubicuidad en la vida doméstica.

Ubicuidad y uso diario hacen que su carga sobre la factura sea proporcional al tiempo activo.

Antigüedad de unidades domésticas : muchas superan los 5 o 10 años, lo que reduce la eficiencia energética.

Recomendaciones para bajar el gasto de energía

Optar por modelos con etiqueta energética alta (A ++ o A +++) , más eficientes que los antiguos.

Mantener buen estado de burletes y limpiar rejillas traseras para facilitar la refrigeración.

Evitar guardar alimentos calientes y abrir la puerta innecesariamente

