Ofertas en Mercado Libre por el CyberFest: freidoras de aire por menos de $50.000

Del 1 de septiembre se realiza el CyberFest de Mercado Libre, con promociones en tecnología, hogar y productos de uso diario. En esta edición, las freidoras de aire se convirtieron en protagonistas, con precios por debajo de los $50.000, lo que las ubica entre las ofertas más buscadas del evento de descuentos en electrodomésticos online.
Freidora Novohome Af25 a mitad de precio
Una de las alternativas más económicas es la Freidora de Aire Novohome Af25, con una capacidad de 2,5 litros y potencia de 1000 W. Su precio quedó en $49.999, con un 56% de descuento.
Entre sus características destacan:
Se puede pagar en 3 cuotas de $16.666,33, con envío gratis a todo el país.
Ofertas: Electrolux Experience EAF20 por $49.900
La marca Electrolux ofrece su modelo Experience EAF20, con un precio de $49.900. Posee una capacidad de 3,2 litros, potencia de 1,4 kW y un diseño compacto en color gris oscuro.
Su uso está orientado al ámbito doméstico y cuenta con calificación de 4,7 estrellas sobre 5, basada en casi 100 opiniones de usuarios.
Freidora de aire Black+Decker HFD1010B
Otro de los modelos destacados es la Black+Decker HFD1010B, con un valor promocional de $47.999, un 71% de descuento. Se puede abonar en 2 cuotas de $23.999,50.
Características principales:
-
Capacidad de 2,1 litros.
-
Control táctil de tiempo y temperatura.
-
Canasto removible antiadherente.
-
Temporizador integrado y mango resistente al calor.
-
Calificación de 4,6 estrellas con más de 800 reseñas.
Promociones especiales del CyberFest
El CyberFest se extiende hasta el 9 de septiembre, con descuentos en múltiples categorías:
-
Electrodomésticos y aires acondicionados.
-
Smartphones, tablets y notebooks.
-
TV, audio y gaming.
-
Colchones, sommier y herramientas.