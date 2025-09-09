Ofertas en Mercado Libre por el CyberFest: freidoras de aire por menos de $50.000

Del 1 de septiembre se realiza el CyberFest de Mercado Libre , con promociones en tecnología, hogar y productos de uso diario. En esta edición, las freidoras de aire se convirtieron en protagonistas, con precios por debajo de los $50.000 , lo que las ubica entre las ofertas más buscadas del evento de descuentos en electrodomésticos online .

Es oficial: cierran los comercios, shoppings y supermercados por 24 horas

Una de las alternativas más económicas es la Freidora de Aire Novohome Af25 , con una capacidad de 2,5 litros y potencia de 1000 W . Su precio quedó en $49.999 , con un 56% de descuento .

Se puede pagar en 3 cuotas de $16.666,33 , con envío gratis a todo el país.

Ofertas: Electrolux Experience EAF20 por $49.900

image

La marca Electrolux ofrece su modelo Experience EAF20, con un precio de $49.900. Posee una capacidad de 3,2 litros, potencia de 1,4 kW y un diseño compacto en color gris oscuro.

Su uso está orientado al ámbito doméstico y cuenta con calificación de 4,7 estrellas sobre 5, basada en casi 100 opiniones de usuarios.

Freidora de aire Black+Decker HFD1010B

Otro de los modelos destacados es la Black+Decker HFD1010B, con un valor promocional de $47.999, un 71% de descuento. Se puede abonar en 2 cuotas de $23.999,50.

image

Características principales:

Capacidad de 2,1 litros .

Control táctil de tiempo y temperatura.

Canasto removible antiadherente.

Temporizador integrado y mango resistente al calor.

Calificación de 4,6 estrellas con más de 800 reseñas.

Promociones especiales del CyberFest

El CyberFest se extiende hasta el 9 de septiembre, con descuentos en múltiples categorías: