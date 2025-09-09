9 de septiembre de 2025 - 11:56

Ofertas en Mercado Libre por el CyberFest: freidoras de aire por menos de $50.000

El CyberFest trae ofertas destacadas en electrodomésticos, con freidoras de aire de primeras marcas a precios competitivos en Argentina.

Ofertas en Mercado Libre por el CyberFest freidoras de aire por menos de $50.000
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Del 1 de septiembre se realiza el CyberFest de Mercado Libre, con promociones en tecnología, hogar y productos de uso diario. En esta edición, las freidoras de aire se convirtieron en protagonistas, con precios por debajo de los $50.000, lo que las ubica entre las ofertas más buscadas del evento de descuentos en electrodomésticos online.

Leé además

Es oficial: cierran los comercios, shoppings y supermercados por 24 horas

Es oficial: cierran los comercios, shoppings y supermercados por 24 horas

Por Redacción Economía
Las tasas de interés de los plazos fijos varían según el banco y pueden influir en la rentabilidad final.

Vuela el plazo fijo: cuánto rinde $1.500.000 a 30 días en Banco Nación

Por Melisa Sbrocco

Freidora Novohome Af25 a mitad de precio

Una de las alternativas más económicas es la Freidora de Aire Novohome Af25, con una capacidad de 2,5 litros y potencia de 1000 W. Su precio quedó en $49.999, con un 56% de descuento.

image

Entre sus características destacan:

  • Control de temperatura regulable entre 80°C y 200°C.

  • Timer de hasta 30 minutos.

  • Canasta apta para lavavajillas.

  • Tecnología de circulación de aire 360°.

Se puede pagar en 3 cuotas de $16.666,33, con envío gratis a todo el país.

Ofertas: Electrolux Experience EAF20 por $49.900

image

La marca Electrolux ofrece su modelo Experience EAF20, con un precio de $49.900. Posee una capacidad de 3,2 litros, potencia de 1,4 kW y un diseño compacto en color gris oscuro.

Su uso está orientado al ámbito doméstico y cuenta con calificación de 4,7 estrellas sobre 5, basada en casi 100 opiniones de usuarios.

Freidora de aire Black+Decker HFD1010B

Otro de los modelos destacados es la Black+Decker HFD1010B, con un valor promocional de $47.999, un 71% de descuento. Se puede abonar en 2 cuotas de $23.999,50.

image

Características principales:

  • Capacidad de 2,1 litros.

  • Control táctil de tiempo y temperatura.

  • Canasto removible antiadherente.

  • Temporizador integrado y mango resistente al calor.

  • Calificación de 4,6 estrellas con más de 800 reseñas.

Promociones especiales del CyberFest

El CyberFest se extiende hasta el 9 de septiembre, con descuentos en múltiples categorías:

  • Electrodomésticos y aires acondicionados.

  • Smartphones, tablets y notebooks.

  • TV, audio y gaming.

  • Colchones, sommier y herramientas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Una nueva edición de la campaña Electro Fans promete grandes descuentos para renovar el hogar y la posibilidad de pagar en 12 cuotas sin interés.

Una promo ofrece descuentos de hasta 70% y 12 cuotas sin interés para comprar tecnología y electrodomésticos

Por Redacción Economía
Supermercados rematan productos de bazar con hasta 40% de descuento

Supermercados rematan productos de bazar con hasta 40% de descuento: la lista completa

Por Redacción Economía
Pagar en Chile con Mercado Pago y en pesos argentinos: cómo ahorrar sin dólares

Pagar en Chile con Mercado Pago en pesos argentinos: cómo ahorrar sin dólares

Por Redacción Economía
Aplica en supermercados y mayoristas adheridos, tanto en compras presenciales como online, respetando el gasto mínimo de $40.000.

Vuelve el reintegro de $72.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

Por Melisa Sbrocco