El ganador de $1.022 millones en el Quini 6 y su impecable fórmula de los números de la suerte

El Quini 6 tuvo este domingo 14 de septiembre un nuevo apostador con un premio de más de 1.022 millones de pesos tras acertar seis números en el sorteo N° 3.304.
El afortunado es de Paraná (Entre Ríos) y acertó los números 04, 07, 09, 15, 19 y 42 en la modalidad "Tradicional Primer Sorteo". Se lleva $1.022.188.233,15, según lo informado por la Lotería de Santa Fe. Jugó su boleta en la agencia 001084-000, en calle Celia Torres al 400.
Además, en "Siempre Sale", hubo 15 apuestas ganadores, con cinco aciertos. El premio corresponde a $21.309.304,50 para cada jugador.
Todas las demás categorías importantes del Quini 6 quedaron vacantes, por lo que los montos se acumulan para el miércoles 17 de septiembre, cuando se realice el nuevo sorteo por un pozo total de $5.150 millones.
04 - 07 - 09 - 15 - 19 - 42
El pozo de $1.022 millones fue para un jugador de Paraná, Entre Ríos.
00 - 04 - 09 - 13 - 22 - 30
El pozo quedó vacante con $3.165 millones.
12 - 15 - 31 - 34 - 40 - 41
También vacante con $500 millones.
01 - 06 - 11 - 31 - 42 - 4 4
Quince ganadores, con 5 aciertos, que se llevarán más de $21,3 millones cada uno.
Pozo total estimado: $5.150 millones.
Según la Ley N° 20.630, el impuesto a los premios se aplica “en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares), así como en concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas, organizados en el país por entidades oficiales o por entidades privadas con la autorización pertinente”.
A la persona que ganó un premio de azar se le aplica un impuesto del 31% sobre el 90% del premio. Es decir, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se lleva el 27,9% del valor.
El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.
Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.
Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.