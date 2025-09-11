Cómo comprar una cafetera Nespresso al 50% de descuento, en 12 cuotas sin interés y $83.000 de regalo

En un contexto en el que cada vez más consumidores buscan aprovechar las promociones bancarias y los planes de cuotas , aparece una oportunidad destacada para quienes disfrutan del café en casa . Se trata de la cafetera Nespresso Essenza Mini D Negra está disponible en Frávega con un 50% de descuento.

Esta cafetera es considerada una buena opción para quienes buscan ingresar al mundo Nespresso con una máquina práctica y eficiente. El descuento en la Web de Frávega permite adquirirla a un valor final de $148.600 frente a su precio original de $297.200.

Además, la oferta no solo incluye una reducción importante en el costo, sino también planes de financiamiento en cuotas sin interés. Quienes cuenten con tarjeta del Banco Nación (BNA) pueden pagar en 12 cuotas sin interés de $12.383,33 , mientras que con otras tarjetas bancarias la financiación se ofrece en hasta 6 cuotas de $24.766,67 .

La Essenza Mini D Negra D30 es uno de los modelos más compactos de Nespresso, pensada para quienes quieren disfrutar de un café de calidad profesional sin ocupar demasiado espacio en la cocina. Con un diseño moderno y minimalista, combina practicidad con las prestaciones necesarias para un buen espresso.

Un beneficio extra: crédito en café

Además de la oferta de Frávega, Nespresso suma un incentivo adicional para los compradores. Hasta el 30 de septiembre, quienes adquieran una máquina y la registren en la página oficial de la marca, recibirán un crédito de $83.000 en café.

El procedimiento es sencillo: se debe cargar el comprobante de compra o canje y una foto del número de serie del producto. Una vez validada la información, la marca otorga el crédito que puede utilizarse para adquirir cápsulas en sus boutiques o en la tienda online.

nespresso

La combinación de descuento del 50%, financiación sin interés y el beneficio extra de café de regalo configura una propuesta difícil de igualar en el rubro. Para muchos consumidores, se trata de una oportunidad para acceder a una cafetera de calidad reconocida internacionalmente con un costo final más accesible y con el plus de contar con cápsulas aseguradas para los primeros meses de consumo.