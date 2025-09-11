Entre el apoyo y una advertencia: qué dijo el FMI tras la charla de Caputo con Georgieva

Tras la derrota de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires y la turbulencia en los mercados, el Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a expresar este jueves su respaldo al programa económico del Gobierno, aunque lanzó una advertencia sobre la “volatilidad de las tasas de interés” y sus efectos “negativos sobre la actividad económica”.

Luego de la derrota en las elecciones, el FMI respaldó el programa económico del Gobierno

En conferencia de prensa, la directora de Comunicaciones del organismo, Julie Kozack , respondió consultas sobre Argentina después de las elecciones provinciales, en las que La Libertad Avanza perdió frente al peronismo por más de 14 puntos, un margen mayor al esperado.

La funcionaria confirmó que Kristalina Georgieva , la directora del FMI, habló con el ministro de Economía, Luis Caputo , “a principios de semana” para evaluar el avance del programa y adelantó que el titular del Palacio de Hacienda recién viajará a Washington en octubre , durante las reuniones anuales del organismo de crédito.

Kozack ratificó el respaldo expresado el martes en redes sociales: “El personal del FMI está estrechamente comprometido con las autoridades argentinas en la implementación de su programa”.

“Apoyamos la adhesión continua de las autoridades al ancla fiscal y su agenda integral de desregulación, así como su compromiso para salvaguardar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario”, dijo.

La vocera destacó, además, el sendero desinflacionario: “Reconocemos el importante progreso en la reducción de la inflación, que se ha ubicado por debajo del 2% mensual durante cuatro meses consecutivos”.

De cara al próximo año, el Fondo marcó un desafío clave: “Esperamos que el Presupuesto de 2026 continúe con el progreso de este proceso y siente las bases para las reformas fiscales necesarias”. También celebró los superávits primarios acumulados hasta agosto, en línea con las metas del programa.

La advertencia del FMI al gobierno de Milei

Si bien valoró la política monetaria restrictiva como herramienta para contener el tipo de cambio y la inflación, Kozack advirtió sobre sus riesgos: “Las mejoras en el marco de gestión monetaria y de liquidez deberían continuar mitigando la volatilidad de las tasas de interés y los efectos negativos asociados sobre la actividad económica”.

El Gobierno había convalidado tasas muy altas antes de las elecciones para absorber pesos y evitar presiones sobre el dólar. Desde esta semana comenzó a recortarlas, como se vio en la última licitación del Tesoro.

Consultada sobre las recientes operaciones de intervención del Tesoro en el mercado cambiario, Kozack aclaró que el FMI fue informado: “Las autoridades explicaron que eran una respuesta temporal a la mayor volatilidad del mercado”. De todos modos, insistió en la necesidad de “un marco cambiario transparente, consistente y predecible”.

Respecto a las reservas, subrayó que el organismo alienta al Gobierno a “seguir reconstituyéndolas, fortalecer la confianza en el peso, reducir los diferenciales y asegurar el acceso a los mercados internacionales de capital”.