El boom del café de especialidad dispara la demanda de baristas en Europa: de cuánto es el sueldo anual

En los últimos años, la demanda de baristas ha aumentado notablemente, impulsada por la proliferación de cafeterías de especialidad. A pesar de que cada vez más personas deciden formarse en esta profesión, muchas de las vacantes siguen sin cubrirse debido al elevado número de ofertas disponibles.

Ciudades como Madrid y Barcelona han liderado este auge, registrando un notable incremento en la apertura de este tipo de establecimientos. Otras ciudades de tamaño medio, como Sevilla, Valencia o Bilbao, también han experimentado un crecimiento, aunque en menor escala.

Este crecimiento ha generado una necesidad urgente de profesionales calificados en café de especialidad en Europa . Los negocios buscan baristas capaces de satisfacer a un cliente exigente, dispuesto a pagar entre 2,8 y 4 euros por una taza de café.

Ángel Solves, director sectorial de Hostelería y Turismo en el Grupo Adecco, señala que la demanda de baristas ha aumentado en los últimos años, especialmente en el ámbito de la hotelería de lujo , así como en la restauración de empresas centradas en el café de especialidad.

Los sueldos para estos profesionales pueden situarse en el rango superior del sector, alcanzando los 25.000 euros anuales, una cifra que puede aumentar según la experiencia del candidato y su dominio de idiomas. Además, se valora especialmente contar con una formación específica en el área.

Un mercado en plena expansión

El sector del café de especialidad está creciendo a un ritmo vertiginoso tanto en España como en otros países, lo que ha generado una alta demanda de baristas formados. Sin embargo, el número de profesionales cualificados no es suficiente para cubrir las necesidades del mercado.

Así lo explica Amilka Lee, barista y formador de la Asociación de Cafés de Especialidad, quien señala que “hay mucho interés por la formación, pero no se llega a cubrir toda la demanda de personal”.

A pesar de este creciente interés por formarse, Lee admite que no es posible preparar a tantos baristas como se necesitan, ya que la apertura de nuevas cafeterías de especialidad sigue aumentando rápidamente. En cada curso de la escuela se matriculan alrededor de 100 alumnos: el 60% son aficionados que preparan café en casa, el 30% busca reciclarse profesionalmente y el 10% ya trabaja en el sector.

Formación como estrategia de crecimiento

El caso de Hola Coffee, una cafetería madrileña que abrió sus puertas en 2017, refleja cómo la formación se ha convertido en un eje central del negocio.

En ese momento, el panorama del café de especialidad en Madrid era aún incipiente y las oportunidades para formarse, limitadas. Uno de sus fundadores, Nolo Botana, recuerda que “no existía el volumen de hoy en día y vimos claro que la formación tenía que ser un pilar fundamental”.

Actualmente, Hola Coffee cuenta con dos locales y una amplia oferta formativa. Cursos como el intensivo "Barista Bootcamp" suelen llenarse rápidamente, con listas de espera de hasta dos meses. Esta apuesta por la formación no solo les ha permitido identificar y preparar futuros trabajadores, sino también incorporar a los más preparados a su propio equipo de formadores.

Para Botana, aún hay mucho espacio en el mercado para nuevos baristas, ya que el consumo de café de calidad sigue en ascenso y los clientes están más informados y dispuestos a pagar por una experiencia superior.