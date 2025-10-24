Terrorífico y cinematográfico: así se escapó un león de un camión en movimiento cuando era trasladado

Un león se escapó y saltó de un camión en movimiento que circulaba por una ruta de Sudáfrica . El momento fue registrado en video y difundido por las personas que viajaban en el auto detrás del camión, quienes comenzaron a filmar en cuanto notaron que el animal se había subido al techo.

El felino saltó desde el techo del remolque y recorrió parte de la vía antes de ser recapturado , informó SABC News. Las imágenes, grabadas por los pasajeros detrás, muestran al animal desplazándose por el asfalto y buscando refugio bajo un árbol.

Un león monta una huida desde un camión en plena marcha En las imágenes grabadas en Sudáfrica se ve cómo el felino salta del techo del compartimento de carga del auto y luego sale caminando tranquilamente sin siquiera intentar huir de los humanos. pic.twitter.com/4cqRNq7DsU

Durante el suceso, el animal estaba siendo transportado a una granja en Nietverdiend, en la región de Ramotshere Moiloa, provincia del Noroeste.

Según el testimonio del veterinario Anton Nel, quien participó en la recaptura, el animal permanecía bajo los efectos de un sedante cuando logró salir del remolque, por lo que al momento de la recaptura se encontraba tranquilo. Nel le administró un nuevo dardo tranquilizante, tras lo cual el león caminó una corta distancia antes de que los medicamentos surtieran efecto y se durmiera completamente.

Asimismo, el veterinario explicó que las paredes del vehículo, a pesar de medir dos metros y medio de altura y de tener una superficie lisa, no impidieron que el león escalara y atravesara una pequeña escotilla de observación. Tras romper la ventana, el felino permaneció varios kilómetros sobre el techo del camión, que circulaba a más de 90 kilómetros por hora, hasta que el conductor se dio cuenta y detuvo el vehículo.

En el momento en que el vehículo disminuyó la velocidad, el felino aprovechó la situación y se lanzó a la ruta, por la que caminó aproximadamente un kilómetro y medio. Posteriormente, se recostó bajo un árbol y fue rescatado para continuar su traslado hacia el destino.

Según la evaluación física realizada, el león solo presentaba una uña rota y algunos problemas menores, sin fracturas ni lesiones graves, dado a su arriesgado modo de escape.

Tras el suceso, la Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales en Sudáfrica anunció la realización de una inspección formal. Por su parte, el Departamento de Desarrollo Económico, Medio Ambiente, Conservación y Turismo del Noroeste abrió una investigación para esclarecer las circunstancias de la fuga y determinar posibles responsabilidades.

Este acontecimiento, se ha sumado a otros incidentes recientes de fugas de grandes felinos en entornos no controlados, ha intensificado el debate público sobre la seguridad en el transporte y la tenencia de animales salvajes.