Camión con pollos chocó a dos caballos y volcó: vecinos rescataron al chofer y murieron los animales

El accidente se produjo en calle Vega, entre Ruta 7 y carril Norte, en Santa Rosa. El chofer fue rescatado por vecinos

Un camión que transportaba canastos con pollos vivos, embistió a dos caballos y volcó. El chofer no sufrió lesiones de importancia, pero tuvo que ser sacado de la cabina por vecinos del lugar.

El hecho se produjo cerca de las 23 en calle Vega, entre ruta 7 y carril Norte, en el distrito 12 de Octubre, de Santa Rosa.

El camión circulaba hacia el sur por calle Vega y, según relató después el chofer, se cruzaron imprevistamente en la calle una tropilla de caballos y el camión embistió a dos ejemplares y volcó sobre uno de sus costados.

Los dos caballos murieron en forma instantánea mientras el chofer debió ser ayudado por algunos vecinos a salir de la cabina. Luego una ambulancia lo trasladó al Hospital Raffo y luego al Hospital Perrupato, para realizarle una revisión completa, aunque no parecía tener lesiones de importancia.