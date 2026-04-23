23 de abril de 2026 - 20:49

Intentaron robar objetos de valor de una camioneta en Luján y los descubrieron las cámaras de la Policía

La Policía de Mendoza frustró un ilícito tras recibir una alerta del Centro Estratégico de Operaciones. Los sospechosos fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia.

Intentaron robar objetos de valor de una camioneta y los descubrieron las cámaras de la Policía

Intentaron robar objetos de valor de una camioneta y los descubrieron las cámaras de la Policía

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Durante la noche del miércoles, la Policía de Mendoza, en coordinación con el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) frustró un robo en el departamento de Luján de Cuyo. Las cámaras detectaron a una pareja sustrayendo elementos de una camioneta, en la intersección de Taboada y España, lo que dio inicio al operativo.

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A través del sistema de videovigilancia, la Policía observó que un hombre y una mujer abrieron la puerta del acompañante de una Toyota blanca y se llevaron diferentes elementos del interior. Los sospechosos escaparon por la calle Taboas, hasta el sur, lo que llevó al desplazamiento de un móvil policial que se encontraba en la zona.

Embed - Robo frustrado en Luján: una pareja fue detenida tras ser captada por las cámaras del CEO

Tras la alerta, personal del Centro Estratégico de Operaciones realizó un seguimiento mediante las cámaras, lo que permitió guiar al móvil hasta el lugar. El operativo concluyó con la aprehensión de la pareja, quienes fueron interceptados a pocos metros, en calle Taboada a la altura de Alvear.

Al realizar la requisa, los uniformados recuperaron los elementos robados, entre los que se encontraban dos billeteras y otros objetos. La causa quedó en manos del ayudante fiscal de turno de la Oficina Fiscal Luján- Uspallata.

Intento de robo a una fiambrería en San Martín

El pasado miércoles 8 de abril, dos hombres fueron detenidos durante la madrugada luego de intentar ingresar por la fuerza a una fiambrería ubicada en avenida Tucumán, en la ciudad de San Martín. La maniobra fue detectada por operadores del sistema de videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) de la Zona Este.

El hecho fue advertido a las 3.01, cuando desde las cámaras instaladas en la intersección de Tucumán y Mitre se observó a dos sujetos forcejeando la reja de ingreso del comercio. Uno de ellos utilizaba una llave cruz para intentar romper la cerradura.

De inmediato, los operadores dieron aviso al despachador policial, que envió móviles al lugar. Con las características aportadas desde el sistema de cámaras, los efectivos lograron ubicar y detener a los sospechosos en las inmediaciones.

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