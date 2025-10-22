Un león le arrancó un brazo cuando era niño y, de adulto, fue condenado por un terrible hecho

Si la vida de Luis Castro tuviese que ser adaptada al cine o a una serie de streaming , sin dudas sería una producción de suspenso y terror . Y es que "Luisito" , como se hizo conocido cuando subía a los colectivos de Mendoza pidiendo colaboración a los pasajeros, fue noticia en cuatro oportunidades. Y ninguna de ellas fue, precisamente, una noticia feliz .

En 1996 , cuando solo tenía 12 años, un león le arrancó el brazo derecho en el entonces Jardín Zoológico de Mendoza (actual Ecoparque). Este episodio tomó trascendencia a nivel nacional, y medios de toda Argentina replicaron la impactante tragedia . Fue a raíz de este terrible hecho que el niño se hizo conocido entre mendocinos y mendocinas, ya que desde ese momento comenzó a vender estampitas en los colectivos .

La segunda vez en que Castro fue noticia fue años después del ataque del león. Más precisamente el día en que lo detuvieron y estuvo dos meses en prisión por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego . La tercera vez en que Luis Castro fue noticia, en tanto, fue en noviembre de 2002, cuando la Tercera Cámara Civil condenó al Estado provincial a pagar a Castro 472 mil pesos por las “ insuficientes medidas de seguridad ” en el zoológico y ante “la naturaleza y peligrosidad del animal”.

En tanto, la última de las ocasiones en que el nombre de Castro apareció en los medios masivos fue julio de 2016 , luego de que la Justicia provincial lo condenara a 6 años de prisión tras encontrarlo culpable de haber abusado sexualmente de un niño de 6 años en los baños de un club de Guaymallén, episodio que ocurrió el 25 de diciembre de 2014 .

El día en que un león le arrancó un brazo a Luisito

El 26 de julio de 1996, Luis Castro acababa de cumplir 12 años. Había ido de visita al Zoológico de Mendoza, uno de los paseos preferidos por cientos de miles de niños que vivieron aquella época en que aún no se cuestionaba que los animales salvajes y exóticos estuvieran encerrados y exhibidos para disfrute de los visitantes.

Con una indisimulable fascinación por los leones, y mientras se encontraba frente a la jaula de estos felinos, en un momento Luis intentó tocar con la punta de una rama a un cachorrito que dormía en el interior. Para intentar conseguir su objetivo, Luis había llegado a introducir su brazo por entre los barrotes de la jaula (un espacio de 8 centímetros los separaba entre sí).

Repentina y sorpresivamente, un león adulto que se encontraba en la jaula le asestó un zarpazo, ataque que derivó en que a Luis sufriera la mutilación de su brazo derecho y, además, le arrancara parte de una de sus orejas. El futuro de Luis Castro comenzó a cambiar ese día, tomando un camino que lo llevaría a transitar por los lugares más difíciles y oscuros.

En los meses posteriores al ataque, “Luisito” -como se presentaba a sí mismo en los colectivos- se dedicó a contar su historia a los pasajeros, y apelaba a la solidaridad para que lo ayudaran con dinero a cambio de estampitas religiosas.

Algunos años después del ataque del león que le cambió su vida, Castro “cayó preso” por haber asaltado a una persona utilizando un arma de fuego.

472.000 pesos por el ataque del león

En febrero de 2002, por medio de un fallo de la Tercera Cámara en lo Civil y Comercial, el Gobierno de Mendoza fue condenado a pagar 472.000 pesos a Castro y su familia a raíz del ataque y sus consecuencias. Si bien durante el juicio se intentó argumentar que el lugar donde había sido atacado el entonces niño de 12 años estaba restringido a los visitantes, los testimonios de quienes pasaron por el estrado y el informe criminalístico que acompañó todo el procedimiento corroboraron que esto no era así.

De hecho, no solo se comprobó que el acceso al sector destinado a la guarda de los leones del zoológico de Mendoza no se encontraba cerrado cuando ocurrió el ataque, sino que la malla metálica había sido colocada después del accidente.

Condenado por abusar a un niño 20 años después

Veinte años después de haber sufrido el ataque del león y catorce años después de la sentencia que obligaba a la Provincia a indemnizar a Luis Castro, el hombre -quien en 2016 ya tenía 32 años- fue condenado a 6 años de prisión. Fue luego de ser encontrado culpable de haber abusado sexualmente de un niño de 6 años en Guaymallén, en un episodio que había tenido lugar el 25 de diciembre de 2014.

“Abuso sexual gravemente ultrajante” fue el delito por el que fue condenado Castro por la Cuarta Cámara del Crimen el 4 de julio de 2016. Era la misma pena que había solicitado el fiscal Gonzalo Nazar, mientras que los abogados de Castro habían solicitado la “absolución por el beneficio de la duda” del hombre.

Con la condena, el tribunal confirmó que Castro había abusado sexualmente de un niño en el balneario Saucelandia (Guaymallén), quien había llegado al lugar para celebrar la Navidad del 2014.

El lugar en el que fue cometido el abuso fue en el interior de los baños de la pileta, cuando el niño fue hasta allí junto a su padrastro y, en un descuido del hombre, el nene fue atacado en el interior de uno de los boxes.

Cuando el niño salió del baño, le contó a sus padres y abuelos que un hombre lo había abusado sexualmente, aunque en ese momento Castro dio su propia y distinta versión: que había visto que el baño del lugar estaba sucio, que fue a buscar elementos para limpiarlo y que cuando volvió y vio que el chico estaba en el baño, decidió no entrar y esperar afuera. En el momento, los familiares de la víctima agredieron al entonces señalado por ser el abusador. Dos años después, en un breve juicio, la culpabilidad de Castro fue confirmada judicialmente.