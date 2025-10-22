Jueves inestable con calor, alerta por tormentas y Zonda en Mendoza: a qué zonas alcanza

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con una máxima de 32°C. Para el viernes también pronostican tormentas.

Para este jueves anticipan tormentas y viento Zonda en Mendoza

Para este jueves 23 de octubre, está pronosticada una jornada con nubosidad variable, calor, tormentas aisladas y viento Zonda en algunas zonas de Mendoza, según informó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Luego de un miércoles con temperaturas agradables, para este jueves está prevista una jornada más inestable en la provincia. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 32°C y la mínima será de 16°C.

Por otro lado el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda que afectará al departamento de Malargüe. Además, persiste una alerta amarilla por tormentas en los departamentos de Lavalle, San Martín, Santa Rosa, La Paz y este de Las Heras.

Alerta por Zonda y tormentas en Mendoza Mientras que en la zona de cordillera anticipan una jornada inestable. El Paso Cristo Redentor continúa habilitado durante las 24 horas en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

Pronóstico extendido en Mendoza De cara al viernes está pronosticada una jornada nublada y ventosa con descenso de la temperatura y tormentas aisladas. La máxima será de 26°C y la mínima de 17°C.