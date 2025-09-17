Un zoológico histórico prohibió a sus visitantes "mostrar videos a los chimpancés": el motivo que preocupa

El parque de animales frenó una costumbre que parecía inofensiva, pero que con el tiempo tomó fuerza y afecta a sus residentes. La situación de un famoso chimpancé en el mundo generó la alerta.

En un zoológico de Shanghái, China, decidieron frenar una costumbre que parecía inofensiva, pero que estaba afectando a uno de sus animales más queridos. Se trata de Ding Ding, un champancé bebé que se volvió famoso en las redes sociales y al que los visitantes solían mostrarle videos desde sus celulares.

La medida se tomó luego de que los ciudadanos advirtieron que el animal comenzaba a mostrar signos de ansiedad. Según explicaron, cada vez que no lograba comunicarse o ver con claridad lo que le enseñaban a través del vidrio, se ponía nervioso y su salud se resentía.

Como explicó el Shanghai Wildlife Park, el chimpancé es muy popular en internet por su carácter afectuoso y el vínculo que establece con las personas. Sin embargo, la atención excesiva y el contacto con pantallas llevó al equipo a implementar una nueva forma.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SixthTone/status/1965958475353080086&partner=&hide_thread=false Shanghai Wild Animal Park has urged visitors to stop showing their phones to its celebrity chimpanzee Ding Ding. The park said the measure is to protect the animal’s health, warning that too much screen time could harm his eyesight and make him irritable. pic.twitter.com/11C6W27UD9 — Sixth Tone (@SixthTone) September 11, 2025 Restricción: cuál es la sanción y cómo reaccionó el público Desde principios de septiembre, una pancarta colocada en el lugar advierte que no se le deben mostrar celulares. En la señal aparece una ilustración de Ding Ding “pidiendo” que no le enseñen videos, acompañada de un pedido de respeto a la vida de los animales.

El caso se volvió viral en la plataforma Douyin, la versión china de TikTok, después de que una mujer grabara el momento en que el chimpancé quedaba totalmente concentrado frente a su teléfono. El hecho encendió las alarmas del personal del parque.

Por ahora, no se establecieron sanciones concretas para quienes incumplan la norma, pero las autoridades apelan al sentido común de los visitantes, según informó 20minutos. No obstante, muchos en redes sociales tomaron la noticia con humor e incluso bromearon con la situación. “Tendría que enviar a mi hijo al programa de desintoxicación del zoológico”, dijo un internauta. "Mi hijo también es adicto a los vídeos cortos. lo mismo el zoo también se puede hacer cargo de él", comentó otra persona con ironía.