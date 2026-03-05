Susto en un zoológico chino: una leona atacó a una niña durante una actividad con visitantes

Un momento de extrema tensión se vivió en un zoológico de la provincia de Guangdong, en China, cuando una leona atrapó la pierna de una niña que participaba de una actividad para alimentar a los felinos.

El episodio ocurrió el 26 de febrero en el zoológico Shantou Zhongshan Park, donde visitantes pueden acercarse a los recintos para ofrecer carne a los animales bajo supervisión.

Según trascendió en medios internacionales como el Daily Mail, una niña de 10 años fue llevada por un cuidador al área donde se alimenta a los leones. Mientras la menor extendía la comida hacia el interior de la jaula, una leona sacó la pata entre los barrotes y alcanzó su pierna , sujetando su pantalón.

La escena quedó registrada en un video de menos de un minuto que rápidamente se viralizó en redes sociales. En las imágenes se escucha a la niña gritar aterrada mientras intenta soltarse.

Tras el ataque, un cuidador intervino para liberarla. El hombre sujetó a la niña mientras trataba de separar al animal, que mantenía el pantalón atrapado entre sus garras .

Durante varios segundos se produjo un forcejeo frente a otros visitantes que observaban la escena desde detrás de las barandas de seguridad. Finalmente, el cuidador logró que la leona soltara a la menor.

Una vez liberada, la niña fue abrazada por el empleado del zoológico mientras lloraba. En el recinto, los leones continuaban moviéndose con agitación frente a la reja, atraídos por la carne que llevaba la menor.

Qué pasó después del incidente

El zoológico Shantou Zhongshan Park es conocido por permitir que los visitantes participen en actividades de alimentación de animales. Sin embargo, tras el episodio trascendió que la niña no tenía la edad ni el tamaño adecuados para participar en esa actividad.

De acuerdo con información publicada por el New York Post, el cuidador que permitió el acercamiento de la menor fue suspendido, mientras que el zoológico cerró temporalmente sus instalaciones. La niña fue trasladada a un hospital cercano, donde recibió atención médica por heridas leves en las piernas.

Tras ser vacunada contra la rabia, la niña fue dada de alta. Según el mismo medio, la madre de la menor decidió no iniciar acciones legales contra el zoológico. Sin embargo, tras difundirse el video en redes sociales, miles de usuarios reaccionaron con preocupación y cuestionaron la seguridad de este tipo de actividades en zoológicos.

Muchos comentarios señalaron que la situación podría haber terminado en una tragedia, especialmente por la corta edad de la niña y la cercanía con los animales salvajes.