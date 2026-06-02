Estaban por completar el álbum del Mundial, pero su perra lo destrozó: les faltaban solo 20 figuritas

Una familia en La Plata estaba a tan sólo 20 figuritas de completar el álbum del Mundial 2026 , cuando sucedió algo inesperado: su perra salchicha pensó que era un juguete y lo destrozó casi por completo.

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El video fue filmado por la madre de la familia, quien regaña a su mascota por lo que hizo. "¿A vos te parece que está bien lo que hiciste?", se escucha decir a la mujer, mientras se observa a la perrita sonriendo y moviendo la cola.

Según detalló el medio platense 0223, el "ataque" fue perpetrado por Vilma , una perrita de cinco meses que fue adoptada por esta familia hace poco tiempo. Como es tradición en muchos argentinos, el matrimonio junto a sus hijos, Francisco de 11 y Delfina de 14, se sumaron al desafío de completar el álbum oficial de Panini para el Mundial México, Estados Unidos y Canadá 2026, juntando e intercambiando la mayor cantidad de figuritas.

SU PERRA SALCHICHA LE DESTROZÓ EL ALBÚM DEL MUNDIAL Y SÓLO LE FALTABAN 20 FIGURITAS Una mujer descubrió que la excusa de "se lo comió mi perro" en realidad era una explicación, y que aplica al final que tuvo su álbum del Mundial 2026. pic.twitter.com/ps2XQngsTG

La colección estaba casi completa , ya que el álbum tenía pegados 960 de los 980 cromos, es decir, sólo faltaban 20. Sin embargo, su perrita tenía otro plan y en cuestión de segundos el trabajo de semanas terminó con páginas destrozadas , figuritas mordidas y dos pequeños desilusionados y tristes.

La restauración tras el incidente

Sin embargo, la familia no se dio por vencida, compró un álbum nuevo e intentó rescatar las figuritas que quedaron fuera del alcance de Vilma. Además, intentaron restaurar los cromos dañados para evitar comenzar con la colección desde cero.

Embed El objetivo de completar el álbum aún no está terminado para esta familia marplatense y así intentan rescatar todos los cromos posibles. pic.twitter.com/vPtNXR4X2X — 0223 (@0223comar) June 1, 2026

El video de Vilma se hizo viral en redes sociales y cientos de usuarios expresaron ternura por la reacción de la perrita cuando su dueña la regañó. "Yo soy su abogada y, en su defensa, el álbum lo atacó"; "Para mi, no quería que sigan gastando en figuritas"; "Explotó sólo", fueron algunos de los comentarios que se leyeron en redes.