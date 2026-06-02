Un zoológico sacrificó suricatos sanos ante peleas y falta de espacio para reubicarlos

El zoológico Diergaarde Blijdorp, ubicado en Países Bajos , se encuentra en el centro de una fuerte controversia tras haber sacrificado a varios suricatos sanos debido a peleas internas insostenibles dentro de su colonia.

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La institución explicó que las tensiones entre los machos del grupo aumentaron hasta generar enfrentamientos constantes, lo que derivó en la decisión de eliminar a los ejemplares más problemáticos como un "último recurso".

Según el portavoz del centro, Erwin de Zwart, los animales intentan expulsarse mutuamente del grupo mediante peleas y, aunque se buscó trasladarlos a otros centros, no se encontró espacio disponible en otros parques europeos.

La imposibilidad de reubicación fue confirmada por el Programa Europeo de Especies Amenazadas (EEP) , que coordina la gestión de estas poblaciones entre diversos zoológicos y no logró hallar plazas para estos ejemplares. Si bien el zoológico no precisó la cifra exacta, indicó que se trató de menos de una decena de animales y calificó la situación como un caso "excepcional" dentro de sus protocolos habituales.

Estos suricatos formaban parte de un programa de reproducción y conservación que busca mantener poblaciones genéticamente saludables, pero el exceso de machos adultos creó una situación que el centro no pudo resolver de otra manera.

Desde una perspectiva biológica, los suricatos viven en sociedades altamente jerarquizadas donde una pareja dominante suele monopolizar la reproducción. En libertad, los ejemplares expulsados por conflictos territoriales simplemente abandonan el grupo para formar nuevas colonias en áreas alejadas, una opción que se ve severamente limitada en el entorno de un zoológico.

Esta limitación espacial es la que, según las autoridades del parque, desencadenó la crisis de convivencia que terminó en el sacrificio de los animales.

Este incidente ha puesto nuevamente el foco sobre la política de "criar y sacrificar", una práctica legal en los zoológicos europeos para controlar el número de individuos y prevenir la endogamia. Mientras que sus defensores aseguran que es necesaria para preservar la salud genética de las especies, las organizaciones animalistas y diversos sectores políticos exigen alternativas como el control reproductivo.

De hecho, en diciembre de 2024, una mayoría del Parlamento neerlandés solicitó al Gobierno un plan para poner fin al sacrificio de animales sanos en estos recintos, reflejando el creciente rechazo social hacia estos métodos de gestión.