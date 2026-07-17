Un sismo de magnitud 7.4 sacudió al sur de México, Guatemala y El Salvador

Un fuerte sismo de magnitud preliminar 7,4 sacudió este viernes la costa del Pacífico sur de México y se sintió con intensidad en Guatemala y El Salvador, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El dato que estremece a Venezuela: los dos terremotos liberaron la energía de 178 bombas atómicas

Un sismo de magnitud 5,9 sacudió el Pasaje Drake y se sintió en Ushuaia

De acuerdo con el organismo estadounidense, el epicentro se ubicó 48 kilómetros al suroeste de Aquiles Serdán , una localidad del municipio de Huixtla, en el estado mexicano de Chiapas, una de las zonas con mayor actividad sísmica del país.

El movimiento fue calificado por el USGS como "muy fuerte" y provocó sacudidas de intensidad moderada a severa en las áreas cercanas al epicentro, especialmente sobre la costa del Pacífico.

Luego del sismo magnitud 7.4 al suroeste de Huixtla y los registrados en Ciudad Hidalgo, conversé con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, estados que no reportan daños hasta el momento. Se activan protocolos en entidades colindantes. La Secretaría de Marina recomienda no…

En cambio, las ciudades ubicadas más hacia el este sintieron el temblor con menor intensidad debido a la protección natural que ofrecen las cadenas montañosas.

Tras el sismo, el Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador confirmó que no existía riesgo de tsunami para las costas del país.

Además, las autoridades activaron los protocolos de emergencia para monitorear posibles consecuencias, aunque el Cuerpo de Bomberos de El Salvador informó que, hasta el momento, no se registraban daños materiales ni personas afectadas.

Un fuerte terremoto de magnitud 7.4, con epicentro frente a la costa de Chiapas, México, fue percibido en varios países de la región, incluyendo Guatemala y El Salvador.



En Guatemala, decenas de personas evacuaron edificios como medida preventiva. pic.twitter.com/dJnDM6LW2y — Jorge Manzanares (@JorgeManzaSV) July 17, 2026

México pidió alejarse de las playas

En México, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, llevó tranquilidad al asegurar que el terremoto no provocó afectaciones graves.

"No hay ningún problema. En el tema marítimo solamente se espera que se incrementen algunas playas hasta medio metro el nivel del agua por efecto del sismo. Se invita a la población a que se aleje de las playas por lo pronto", señaló el funcionario al finalizar la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Normalidad en Ciudad de México

Pese a que los sismos originados en la costa del Pacífico suelen sentirse en la capital mexicana, el Gobierno de la Ciudad de México informó que la situación transcurrió con normalidad.

Las autoridades indicaron que el movimiento no alcanzó la intensidad necesaria para activar la alerta sísmica, uno de los sistemas preventivos más importantes del país.

Mientras continúan las evaluaciones en las zonas cercanas al epicentro, los organismos de protección civil de México, Guatemala y El Salvador mantienen el monitoreo para detectar posibles réplicas o daños que puedan surgir con el paso de las horas.