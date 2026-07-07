Un sismo de magnitud 5,9 sacudió el Pasaje Drake y se sintió en Ushuaia

Un sismo de magnitud 5,9 se registró durante la noche del lunes en el Pasaje Drake , a unos 303 kilómetros de Ushuaia . El movimiento fue percibido por vecinos de distintos sectores de la capital fueguina, aunque las autoridades confirmaron que no provocó daños materiales, personas heridas ni situaciones de riesgo.

El temblor ocurrió a las 22.26 (hora argentina) y tuvo una profundidad de 10 kilómetros, una característica que suele hacer que los sismos se perciban con mayor intensidad. Sin embargo, la distancia entre el epicentro y la ciudad redujo significativamente sus efectos.

Según relataron vecinos de Ushuaia, la vibración se sintió durante aproximadamente dos segundos, principalmente en barrios cercanos a la costa, como la zona de las rotondas de las Banderas, el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) y sectores de la avenida Hipólito Yrigoyen.

Desde la Municipalidad de Ushuaia llevaron tranquilidad a la población y aclararon que el fenómeno ocurrió a una distancia considerable, por lo que no representa ningún peligro para la ciudad. Asimismo, remarcaron que no existe ningún tipo de alerta vigente.

Por su parte, la Dirección de Defensa Civil informó que el sismo no tuvo impacto sobre el territorio de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y que continúa monitoreando la actividad sísmica junto con la Estación Astronómica Río Grande (EARG).

Las autoridades también solicitaron a la población informarse únicamente a través de los canales oficiales para evitar la difusión de versiones falsas y recordaron que las líneas de emergencia 103 y 911 permanecen habilitadas.

¿Por qué tiembla en el Pasaje Drake?

El Pasaje Drake se ubica sobre el límite entre la placa Sudamericana y la placa Scotia, una región caracterizada por una intensa actividad tectónica. En ese sector se encuentra la falla Fagnano-Magallanes, una estructura geológica que atraviesa la Isla Grande de Tierra del Fuego de oeste a este, cruza el lago Fagnano y se prolonga hacia el Pasaje Drake a través del Arco de Scotia Norte.

Esta configuración explica por qué algunos terremotos con epicentro mar adentro pueden sentirse en Ushuaia y otras localidades de la Patagonia austral, ya que responden a la interacción entre ambas placas tectónicas.

Los especialistas indican que la placa Scotia se desplaza hacia el este entre 5,4 y 6 milímetros por año respecto de la placa Sudamericana. Ese movimiento genera una acumulación de tensiones que periódicamente se libera mediante sismos, convirtiendo a la región en una de las zonas de mayor actividad sísmica del extremo sur del continente.

Los datos del sismo

Magnitud: 5,9.

5,9. Hora: 22.26 del lunes.

22.26 del lunes. Profundidad: 10 kilómetros.

10 kilómetros. Epicentro: a unos 303 kilómetros de Ushuaia, en el Pasaje Drake.

a unos 303 kilómetros de Ushuaia, en el Pasaje Drake. Percepción: se sintió en distintos barrios de la capital fueguina, especialmente en sectores costeros.

se sintió en distintos barrios de la capital fueguina, especialmente en sectores costeros. Consecuencias: no hubo heridos ni daños materiales.

no hubo heridos ni daños materiales. Alerta de tsunami: no se emitió ninguna.

no se emitió ninguna. Monitoreo: la actividad continúa siendo seguida por Defensa Civil y la Estación Astronómica Río Grande.

Pese a que el epicentro se localizó en uno de los corredores marítimos con mayor actividad sísmica del mundo, las autoridades remarcaron que el evento no generó consecuencias para la población y que el monitoreo permanecerá activo de manera permanente.