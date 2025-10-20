20 de octubre de 2025 - 19:15

Violencia animal: una joven obligó a un perro a tomar cerveza e indignó con su polémica justificación

El video fue publicado en redes sociales por la misma joven y generó repudio generalizado. “La cerveza tenía menos de la mitad”, asumió, mientras que los especialistas advirtieron por intoxicaciones severas.

Por Redacción

Un video grabado en México generó fuerte repudio en redes sociales tras mostrar a una joven obligando a un perro a tomar cerveza. La grabación, difundida por la propia protagonista, se viralizó en cuestión de horas y desató una ola de comentarios de indignación y denuncias por maltrato animal.

En las imágenes se observa cómo el animal intenta apartarse, mientras la mujer insiste y le inserta la botella en la boca para que beba. Pese a la resistencia del perro, ella continúa, provocando rechazo masivo entre los usuarios que compartieron el clip en distintas plataformas.

La joven respondió a las críticas con un mensaje en Facebook donde intentó justificar su accionar. “Miren gentecita metiche si no saben cómo están las cosas por qué no se callan y se ponen hacer cosas de provecho”, comenzó diciendo en su publicación.

“El perro es mío, yo lo rescaté de la calle cuando estaba chiquito y se que está mal darle alcohol a los animales, pero no sean idiotas, la cerveza tenía menos de la mitad y obvio no se la tomó”, agregó.

“A todas esas personas que comentan en anónimo, si se creen tan chingonas, por qué no dan su nombre si tan mal te caigo. Por qué no me dices y lo hablamos en persona. No busques cualquier excusa para joderme la vida”, escribió la joven, antes de cambiar su nombre en la red social y restringir su perfil.

Especialistas advirtieron que el consumo del alcohol en perros puede causar intoxicación severa, incluso con pequeñas cantidades. Los síntomas incluyen vómitos, desorientación, convulsiones y, en casos extremos, la muerte.

Las autoridades mexicanas y la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua (UPNECH) condenaron el hecho, que ya se encuentra bajo investigación por presunto maltrato animal. Hasta el momento, no se ha podido localizar ni a la mujer ni al animal.

