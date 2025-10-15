Insólito regalo: un niño de 9 años envió uranio a un influencer mexicano y sorprendió a millones

La sorpresa de un influencer mexicano tras recibir de regalo un frasco con uranio enviado por un niño, que llevó a visitarlo para conocer su colección completa.

Un influencer mexicano vivió un momento inesperado al recibir un regalo sorprendente de uno de sus jóvenes fans: un frasco con uranio enviado por un niño de 9 años. Lo insólito del obsequio lo llevó a visitar al pequeño para conocer su colección completa de rocas.

En un video que ya superó los 40 millones de visualizaciones en Tiktok, el creador de contenido relató cómo recibió un frasco con piedras de parte de Nicolás, un niño de Naucalpan. Entre los minerales que contenía, una llamó especialmente la atención: al pasar una luz ultravioleta, comenzó a brillar, revelando que se trataba de uranio. Ante esto, Insulini decidió acudir personalmente a la casa del niño para explicarle los riesgos de manipular este tipo de elementos y charlar sobre su pasión por la geología.

La colección de rocas El tiktoker explicó que el uranio, si se mantiene encapsulado, no representa un peligro inmediato, ya que las partículas alfa que emite no atraviesan el papel ni el vidrio. Sin embargo, su manipulación directa o su ingestión podría resultar peligrosa. Durante la visita, Nicolás mostró su extensa colección de minerales y elementos de la tabla periódica, incluyendo bismuto, carbono, cuarzos y ópalos, explicando sus propiedades y cómo los había conseguido.

Además de la sorpresa científica, la interacción permitió reflexionar sobre la fascinación de los niños por la geología y la ciencia. Insulini destacó que las imperfecciones en las piedras las hacen más valiosas y auténticas, y que el entusiasmo de Nicolás demuestra que se puede interesar por el conocimiento sin depender de la tecnología.

El video generó miles de comentarios de usuarios asombrados y admirando la pasión del pequeño. Entre las reacciones, muchos celebraron el interés de los niños por la ciencia y la cultura pop, mientras otros bromeaban sobre lo insólito de que un menor de edad tuviera uranio en su colección.