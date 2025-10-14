14 de octubre de 2025 - 23:22

La risa de una espectadora contagió a todo un elenco y detuvo la obra entre aplausos

Se trata de la obra “Una navidad de mierda”. La espectadora no podía parar de reírse y contagió a todos en la sala.

Una espectadora hizo reír al elenco de Una Navidad de Mierda en plena función.

Una espectadora hizo reír al elenco de "Una Navidad de Mierda" en plena función.

Por Redacción

En una función de "Una Navidad de mierda", una espectadora se tentó y su risa contagió al elenco y al resto del público presente. El momento se volvió viral en las redes.

De esta manera, la obra se llenó de aplausos al momento de su presentación y después por quienes compartieron el clip del momento. Arriba de las tablas, se encontraban Verónica Llinás, Alejo García Pintos, Tomás Fonzi y Anita Gutiérrez, que no pudieron contenerse.

Ante esta situación, Llinás contó en X: “Hay risas imposibles de sobrellevar. Ayer una espectadora nos hizo desbarrancar". Y cerró: "¡Qué fiesta!”.

El momento se difundió por varios redes sociales y reafirmó el espíritu alegre de una obra que sigue sumando aplausos en todas las plataformas.

