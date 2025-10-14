La risa de una espectadora contagió a todo un elenco y detuvo la obra entre aplausos

En una función de "Una Navidad de mierda", una espectadora se tentó y su risa contagió al elenco y al resto del público presente. El momento se volvió viral en las redes.
De esta manera, la obra se llenó de aplausos al momento de su presentación y después por quienes compartieron el clip del momento. Arriba de las tablas, se encontraban Verónica Llinás, Alejo García Pintos, Tomás Fonzi y Anita Gutiérrez, que no pudieron contenerse.
Ante esta situación, Llinás contó en X: “Hay risas imposibles de sobrellevar. Ayer una espectadora nos hizo desbarrancar". Y cerró: "¡Qué fiesta!”.
El momento se difundió por varios redes sociales y reafirmó el espíritu alegre de una obra que sigue sumando aplausos en todas las plataformas.