Luto en las redes: murió una famosa influencer junto a su pareja tras chocar con dos camiones

Se trata de Luanna Araújo, quien contaba con casi 100 mil seguidores. Su contenido era sobre moda, fitness y estilo de vida. En el mismo vehículo viajaba un amigo, que también fue encontrado muerto.

La influencer de Brasil que falleció en un accidente de auto.

Por Redacción Mundo

Una reconocida influencer de Brasil llamada Luanna Araújo falleció junto a su novio y un amigo en un grave accidente de tránsito ocurrido mientras celebraba su 29 cumpleaños. El hecho conmocionó a su seguidores y generó una ola de mensajes de despedida en las redes sociales.

Si bien la información comenzó a circular recientemente, el accidente se produjo en la madrugada del 26 de septiembre de 2025. Autoridades policiales y de emergencias asistieron al lugar del siniestro, y confirmaron el deceso de los ocupantes del vehículo, entre ellos Luanna.

Desde el Colegio Santa Sofía, donde Araújo estudió en su juventud, expresaron: "Nos unimos en oración, pidiendo a Dios que consuele los corazones de la familia y todos los que compartieron la vida y la amistad de Luanna".

Cómo fue el accidente

Araújo, conocida por su contenido sobre moda, fitness y estilo de vida, viajaba con su prometido Kirbinian Andreas Dengler, de 36 años, y un amigo cercano, Herbson Nunes Negrão, de 24, cuando el vehículo en el que se desplazaban impactó violentamente contra dos camiones de carga en una autopista de Bahía.

Según informaron medios locales, el siniestro ocurrió alrededor de la 1:20 de la madrugada y fue de tal magnitud que los tres ocupantes del automóvil murieron en el acto.

Uno de los conductores del camión consiguió salir con vida tras ser rescatado por los servicios de emergencia, siendo trasladado de inmediato al hospital en estado crítico. El otro conductor, según informa el medio brasileño G1, sufrió heridas leves.

