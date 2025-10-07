7 de octubre de 2025 - 18:15

Imágenes impactantes: los videos que muestran el caos tras el colapso de un edificio en Madrid

El incidente ocurrió poco después de las 13 hora local. Los equipos de rescate continuan trabajando.

Bomberos y rescatistas trabajan entre escombros en la calle de las Hileras, barrio de Ópera, tras el colapso parcial de un edificio en obras; hay heridos y desaparecidos.

Por Redacción Mundo

Inmaculada Sanz, teniente de alcalde de Madrid, reveló a los reporteros en el lugar de los hechos que la prioridad inmediata es localizar a las personas desaparecidas y garantizar la seguridad de todo el personal que participa en las operaciones de rescate.

La fachada inestable obliga a avanzar con apuntalamientos y cámaras térmicas mientras ingenieros, médicos y psicólogos asisten a víctimas y familias en el perímetro de seguridad.

El incidente ocurrió poco después de las 13:00 horas en la calle de las Hileras, en el barrio de la Ópera.

Los testigos citados por los medios de comunicación locales revelaron que escucharon un fuerte estruendo seguido de una nube de polvo y escombros que llenó la calle. De acuerdo con las autoridades, el colapso afectó los niveles superiores de un edificio de cinco pisos, incluido el sótano, que se vino abajo progresivamente.

madrid
Testigos describen un estruendo y una nube de polvo cuando cedieron los niveles superiores y parte del sótano; la causa del derrumbe sigue bajo investigación.

La fachada sigue siendo inestable, lo que representa dificultades para los equipos de emergencia que trabajan en el lugar, informó la agencia de noticias Xinhua. Las operaciones de rescate continuaban mientras los equipos se abren paso con cuidado entre estructuras inestables y grandes montones de escombros.

Los servicios de emergencia, incluidos bomberos, ingenieros, médicos personales y psicólogos, ayudaban a las víctimas y apoyando a las familias afectadas, explicó Sanz.

Añadió que se esperaba que la operación continuara durante varias horas, posiblemente incluso días, mientras los equipos trabajan para estabilizar el edificio y retirar los escombros. La causa del colapso sigue bajo investigación.

