7 de octubre de 2025 - 11:49

Se derrumbó un edificio en Madrid: buscan a cuatro obreros desaparecidos bajo escombros

Ocurrió al mediodía en pleno centro de la ciudad. El inmueble estaba siendo refaccionado para abrir un hotel.

Derrumbe en Madrid: buscan a cuatro obreros desaparecidos en un edificio.

Foto:

Por Redacción Mundo

Una tragedia sacudió el centro de Madrid, España, este lunes al mediodía, cuando varios forjados de un edificio en rehabilitación se derrumbaron en la calle de las Hileras, a pocos metros de la Plaza de Ópera.

Hasta el momento, los servicios de emergencia buscan a cuatro obreros desaparecidos, mientras que otros tres ya fueron rescatados con vida, uno de ellos en estado grave.

El inmueble, que estaba siendo reformado para convertirse en un hotel, colapsó parcialmente poco después de las 13:00 horas, desatando una escena de caos, polvo y sirenas en pleno centro madrileño.

Buscan a cuatro obreros

Según confirmaron fuentes policiales a la agencia EFE, en el momento del derrumbe siete trabajadores se encontraban dentro del edificio. Tres fueron rescatados, uno con una fractura en la pierna y dos con contusiones leves, mientras que cuatro siguen sin ser localizados.

Los heridos fueron asistidos por el Samur-Protección Civil, que instaló un hospital de campaña en las inmediaciones para atender a posibles nuevos afectados. Dos de los obreros rescatados están siendo acompañados por una psicóloga del servicio debido al shock emocional sufrido tras el siniestro.

Un operativo de once dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, junto a guías caninos de la Policía Nacional y Municipal y equipos con drones, trabaja desde primeras horas de la tarde en las labores de rescate.

Los bomberos continúan evaluando la estabilidad de la estructura antes de acceder al interior, ante el riesgo de nuevos desprendimientos. Mientras tanto, un edificio lindante fue desalojado por precaución.

“Hemos oído un ruido enorme y luego ha empezado a salir polvo, con un olor raro, como a quemado”, relató una vecina.

Caos en el centro de la capital

La calle de las Hileras, situada entre Puerta del Sol y Ópera, fue acordonada, y el tráfico en la zona permanece cortado tanto para vehículos como para peatones. Decenas de personas que intentaban regresar a sus casas o acceder a restaurantes y comercios quedaron varadas tras el cordón policial.

Caos en el centro de Madrid.

La Policía Municipal de Madrid investiga el derrumbe como un "posible accidente laboral", a la vez que trabajan contrarreloj para encontrar a los obreros que continúan desaparecidos bajo los escombros.

