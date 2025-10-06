Tragedia en Indonesia: al menos 60 muertos por el derrumbe de una escuela islámica en Java Oriental

El colapso del edificio escolar, ocurrido el 29 de septiembre, dejó atrapados a decenas de estudiantes y generó una amplia movilización de fuerzas de rescate, bomberos y voluntarios, que continúan trabajando en la zona en busca de los desaparecidos.

Tragedia en Indonesia: ascienden a 60 los muertos por el derrumbe de una escuela islámica en Java Oriental

La cifra de víctimas fatales por el derrumbe del edificio de la escuela internado islámica Al Khoziny, en la regencia de Sidoarjo, Java Oriental, aumentó a 60 este lunes, luego de que los equipos de rescate recuperaran otros 11 cuerpos entre la medianoche y las 18:15 hora local, según informó la Agencia Nacional de Gestión de Desastres de Indonesia (BNPB).

El portavoz de la entidad, Abdul Muhari, detalló en un comunicado que tres personas continúan desaparecidas, de acuerdo con una lista de asistencia emitida por la institución educativa.

Además de los cuerpos recuperados, los equipos hallaron cinco partes de cadáveres, que junto al resto de las víctimas fueron trasladados al Hospital Bhayangkara de Surabaya para su identificación.

El número de personas heridas también creció: 104 pacientes permanecen bajo tratamiento, de los cuales cuatro ya fueron dados de alta, 99 continúan internados y uno no requiere atención médica, precisó la BNPB.

Las operaciones de rescate siguen activas en los sectores A1 y A2, donde aún hay estructuras colapsadas cubiertas por bloques de concreto, lo que dificulta el trabajo de los equipos. Las autoridades señalaron que la remoción de escombros se realiza con extrema precaución para evitar daños adicionales en los edificios cercanos.

El colapso del edificio escolar, ocurrido el 29 de septiembre, dejó atrapados a decenas de estudiantes y generó una amplia movilización de fuerzas de rescate, bomberos y voluntarios, que continúan trabajando en la zona en busca de los desaparecidos.