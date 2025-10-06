Tras un mes en el cargo, renunció el primer ministro de Francia en medio de una fuerte crisis política

El mandatario francés, Emmanuel Macron, recibió el lunes por la mañana la renuncia del primer ministro, Sebastien Lecornu, según informó la Presidencia.
Emmanuel Macron recibió el lunes por la mañana la renuncia de Sebastien Lecornu. Anunció un "nuevo" Gabinete sin ningún cambio y desató una ola de crísticas.
Lecornu había sido nombrado hace menos de un mes y presentó su dimisión tras anunciar el domingo un Gabinete sin apenas cambios, lo cual provocó fuertes críticas de todo el espectro político.