Tras un mes en el cargo, renunció el primer ministro de Francia en medio de una fuerte crisis política

Emmanuel Macron recibió el lunes por la mañana la renuncia de Sebastien Lecornu. Anunció un "nuevo" Gabinete sin ningún cambio y desató una ola de crísticas.

Sebastien Lecornu, exprimer ministro de Francia

El mandatario francés, Emmanuel Macron, recibió el lunes por la mañana la renuncia del primer ministro, Sebastien Lecornu, según informó la Presidencia.

Lecornu había sido nombrado hace menos de un mes y presentó su dimisión tras anunciar el domingo un Gabinete sin apenas cambios, lo cual provocó fuertes críticas de todo el espectro político.

