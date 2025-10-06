Tras un mes en el cargo, renunció el primer ministro de Francia en medio de una fuerte crisis política

El mandatario francés, Emmanuel Macron , recibió el lunes por la mañana la renuncia del primer ministro, Sebastien Lecornu , según informó la Presidencia .

Lecornu había sido nombrado hace menos de un mes y presentó su dimisión tras anunciar el domingo un Gabinete sin apenas cambios, lo cual provocó fuertes críticas de todo el espectro político.