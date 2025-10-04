Un escalador de 23 años murió al caer de una de las paredes más peligrosas mientras transmitía en vivo

Balin Miller, un joven alpinista de 23 años, falleció este miércoles 2 de octubre mientras escalaba en el Parque Nacional Yosemite, en California. La tragedia ocurrió cuando Balin cayó desde El Capitán, en medio de una transmisión en vivo .

El director del documental de la tragedia de Chapecoense murió en un accidente aéreo en Brasil

Hamas publicó una foto que conmovió a todo el mundo: 48 rehenes retenidos en Gaza

Se encontraba realizando una ascensión en solitario con cuerda, una técnica conocida como lead rope soloing, en la ruta Sea of Dreams, que tiene aproximadamente 730 metros de altura.

El medio de noticias estadounidense Associated Press se encargó de transmitir la información y contactarse a los familiares del joven. Segun Dylan Miller, Balin había llegado a Yosemite dos semanas antes para disfrutar del parque y planeaba reunirse allí con su familia.

Dylan comentó al medio que el joven ya había completado la escalada y, la teoria es que, al descender, habría llegado al final de la cuerda y cayó mientras recuperaba su equipo.

Su hermano, también escalador, destacó la gran influencia de Balin en su vida: “Él decía que se sentía más vivo cuando escalaba. Yo soy su hermano mayor, pero él era mi mentor”, declaró a Associated Press.

Tragedia en vivo

El trágico accidente fue presenciado por cientos de usuarios que estaban conectados a la transmisión en vivo que Balin realizaba a través de TikTok. Una seguidora, identificada como Michelle Derrick, relató que Miller había logrado alcanzar la cima, pero sufrió la caída al intentar recuperar unas bolsas que se habían atascado en una roca mientras las izaba.

Derrick confirmó cómo el momento fue visto por los seguidores de su hermano: “Todo quedó registrado en la transmisión en vivo”.

alpinista

"La montaña se llevó a mi Balin"

Jeanine Girard-Moorman, madre del alpinista, confirmó la noticia de la muerte de su hijo. Destacó la profunda pasión que definía su vida: “Ha estado escalando desde que era un niño. Su corazón y su alma estaban realmente dedicados a escalar. Amaba escalar y nunca fue por dinero ni fama”, afirmó Girard-Moorman.

La madre compartió un emotivo video de fotos de Balin junto a una frase cargada de dolor: “Con el corazón destrozado debo decirles que mi increíble hijo Balin Miller murió hoy en un accidente de escalada. Mi corazón está hecho añicos. No sé cómo superaré esto. Lo amo tanto. Quisiera despertar de esta horrible pesadilla”. “La montaña se llevó mi Balin hoy, nunca me recuperaré” agregó en un posteo.

El accidente generó una oleada de reacciones en redes sociales y puso en el centro del debate los riesgos de la escalada extrema. Numerosos mensajes de llenaron su cuenta de Instagram, que supera los 4.500 seguidores. Muchos usuarios lo recordaron con cariño como el “chico de la tienda naranja”, en alusión a su distintivo campamento durante la expedición en El Capitán.

La historia del alpinista

Balin Miller nació y fue criado en Alaska, desde pequeño comenzo a escalar pasión que compartía con su padre y hermano mayor.

En junio de este año, recibió un reconocimiento mundial gracias a esta disciplina cuando completó en solitario la ruta Slovak Direct en el Monte McKinley, una de las más exigentes del mundo, en 56 horas, según Associated Press.

El joven utilizaba sus redes para compartir cada travesía que enfrentaba. Tras su muerte sus publicaciones se han llenado de comentarios en apoyo, destacando el importante espacio que Balin Miller deja en la comunidad de escalada.