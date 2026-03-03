3 de marzo de 2026 - 18:50

Quién es Gabriel Lucero, el influencer que se convirtió en el primer eliminado de Gran Hermano 2026

El primer hermanito en irse de la casa más famosa del país es la mente detrás de la animación “Gente Rota” en Instagram. La cuenta adquirió popularidad por usar audios populares de los argentinos.

Gabriel Lucero es el creador de las animaciones virales Gente rota.

Foto:

Telefe
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La nueva edición de Gran Hermano ya tuvo su primera salida. Gabriel Lucero se convirtió en el primer eliminado de “Generación dorada” tras obtener el 54,8% de los votos en la gala de este lunes. Es dibujante, compositor de música y humorista, y buscaba que la gente lo conociera profundamente.

Por Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

“Le voy a aportar mucho humor negro, mucha ironía, mucho chiste, también mucha molestia, mucha cara de c... Va a ser difícil que me saquen”, había sido su promesa antes de ingresar a la casa más famosa del país, pero el líder supremo (la gente) decidió quitarlo en la primera eliminación.

El participante, conocido en redes sociales por ser el creador de la animación “Gente rota”, abandonó la casa luego de una semana en la que había manifestado dudas sobre su continuidad en el programa.

Embed

A pesar de las expectativas altas que mantenía previo a su entrada a la nueva edición de Gran Hermano 2026, Lucero había expresado dentro del reality que no se sentía del todo cómodo y que incluso había pensado en dejar el juego por decisión propia, según pudo saber Noticias Argentinas,.

“Por una cuestión de dignidad, no me gustaría irme primero. No es para mí, no me hallo. Me siento demasiado frágil”, le confesó Lucero a otro participante, argumentando que no quiere sacrificar “su cordura”.

Lucero se presentó como “compositor de música y humorista” con una simple misión, que la gente conozca la persona detrás de los dibujos de “Gente rota”, el fenómeno de redes de animaciones basadas en audios reales de WhatsApp.

Su participación en la casa fue breve y a menudo vivía con miedo a “la cancelación” por comentarios viejos en redes o alguna cosa que pudiera incomodar a su novia, según confesó en la casa. Además de sentir que “el mal descanso” le jugó una mala pasada.

Embed

Finalmente, hablará por primera vez sobre su experiencia en la casa durante la gala de este martes. Allí, se enfrentará a los analistas y panelistas de GH, quienes debatirán los motivos de su salida por decisión de la gente. También se enfrentará a diversas preguntas y deberá decir el motivo de su despedida.

Por Redacción Espectáculos
Por Agustín Zamora
Por Agustín Zamora
Por Redacción Espectáculos