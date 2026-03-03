Cómo le fue en el rating a la primera gala de eliminación de Gran Hermano

La primera gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada era una de las citas más esperadas de la temporada. Con la casa atravesada por nervios, especulaciones y estrategias en pleno armado, el público respondió desde temprano y acompañó el minuto a minuto de una noche decisiva.

Se conoció una nueva foto de Morena Rial en la cárcel y paralizó a todos: cómo luce actualmente

El ciclo conducido por Santiago del Moro no solo definió quién se convirtió en el primer eliminado de esta edición , sino que también se enfrentó a una fuerte competencia en el prime time. Las expectativas eran altas, tanto por el impacto del estreno como por el arrastre de las galas anteriores.

Desde el arranque, la emisión mostró una curva ascendente en sus mediciones de rating, consolidando a Telefe en lo más alto de la franja horaria. La tensión propia de las definiciones y el ida y vuelta con los nominados mantuvieron la atención hasta el anuncio final.

La recta final de MasterChef Celebrity dejó un piso de 16.1, por lo que el reality de Santiago del Moro arrancó con una buena audiencia. Luego, el tanque de Telefe registró una baja a 13.1, pero con el correr de los minutos subió a 13.6, recuperando algo de público y manteniendo ese número a medida que transcurrió el programa.

Sin embargo, mientras el conductor iba bajando gente de placa, el número del rating fue cayendo poco a poco, haata llegar a 12.9, que fue con lo que cerró la noche de este lunes y primera gala de eliminación.

A pesar de todo esto, con estos números, el reality vuelve a confirmar su lugar como uno de los grandes tanques de la televisión actual y seguirá dando pelea. La eliminación de Gabriel Lucero no solo reconfiguró el juego dentro de la casa, sino que también dejó datos clave para entender cómo se perfila la temporada en materia de audiencia.

Lucero se convirtió en el primer eliminado del ciclo

A Lucero se le cumplió rápido su deseo de irse de la casa más famosa. El caricaturista se convirtió en el primer eliminado del reality tras caer en el versus final de la placa ante Yanina Zilli.

El artista no logró encontrar su lugar en la casa y fue tildado de “planta”, y no logró salir de esa situación de cara a la decisión del “supremo”, el cual lo eliminó con el 54,8% de los votos en la placa mano a mano.

Gran Hermano Gran Hermano despidió a su primer concursante, con buenos puntos de audicencia. web

Previamente habían salido de placa Emanuel Di Gioia, Solange Abraham y Brian Sarmiento, respectivamente. Zilli tuvo una gran celebración con sus allegados al quedarse en la casa, y está feliz de que pronto festejará sus 60 años con sus compañeros.

Además de ser el primer eliminado, Lucero logró también el hito de ser el primer invitado de La Cumbre, el stream de Santiago del Moro tras las galas de eliminación con quien acaba de abandonar la casa más famosa.