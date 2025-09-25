Sufrió un terrible accidente, fue atracción en Argentina y volverá a un coche de Fórmula 1

Se trata del francés Romain Grosjean, quien conducirá, en una exhibición, un monoplaza de Haas para darle el cierre deseado a su trayectoria como piloto de F1.

Hace cinco años, el mundo del automovilismo contuvo la respiración en el circuito de Bahréin en 2020 de la Fórmula 1, lugar donde se vivió un momento de terror y milagro, que decantó en una historia de superación. Se trata del piloto francés Romain Grosjean, el cual protagonizó uno de los accidentes más impactantes de la historia moderna del deporte.

En ese entonces, el corredor piloteaba su monoplaza Haas, el cual se partió en dos y se incendió tras impactar contra las barreras a más de 220 km/h. La imagen del infierno en llamas se apoderó de las pantallas, y la incertidumbre sobre la vida del piloto se extendió por todo el paddock y más allá.

En 2020, pendant le «Grand Prix de Bahreïn», le pilote français Romain Grosjean a fait une sortie de piste à 220 km/h. La voiture s'est coupé en deux, a pris feu instantanément, mais Romain, tel un phénix, est sorti miraculeusement des flammes avec de légères blessures. Sin embargo, Grosjean logró salir de las llamas, aunque con graves quemaduras en sus manos. Su increíble supervivencia lo convirtió en todo un símbolo y este año, el piloto se prepara para un momento de cierre emotivo y de celebración.

El gran regreso de Grosjean a la Fórmula 1 El piloto francés regresará al asfalto de la Fórmula 1, no para competir, sino para un test de pura emoción. En el circuito italiano de Mugello, Grosjean se subirá a un monoplaza Haas VF-23 como parte del programa "Testing of Previous Cars" (TPC), un evento que representa mucho más que un simple ensayo.

Romain Grosjean will drive an F1 car for the first time since his accident in 2020 as he once more gets behind the wheel with Haas! Este regreso es una oportunidad para que el piloto obtenga el final que tanto merecía, un cierre que no pudo tener en su última carrera. Para hacer el momento aún más especial, Grosjean estará acompañado por Ayao Komatsu, su ex ingeniero de pista y actual director del equipo Haas.