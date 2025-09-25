Sufrió un terrible accidente, fue atracción en Argentina y volverá a un coche de Fórmula 1

Hace cinco años, el mundo del automovilismo contuvo la respiración en el circuito de Bahréin en 2020 de la Fórmula 1, lugar donde se vivió un momento de terror y milagro, que decantó en una historia de superación. Se trata del piloto francés Romain Grosjean, el cual protagonizó uno de los accidentes más impactantes de la historia moderna del deporte.
En ese entonces, el corredor piloteaba su monoplaza Haas, el cual se partió en dos y se incendió tras impactar contra las barreras a más de 220 km/h. La imagen del infierno en llamas se apoderó de las pantallas, y la incertidumbre sobre la vida del piloto se extendió por todo el paddock y más allá.
Sin embargo, Grosjean logró salir de las llamas, aunque con graves quemaduras en sus manos. Su increíble supervivencia lo convirtió en todo un símbolo y este año, el piloto se prepara para un momento de cierre emotivo y de celebración.
El gran regreso de Grosjean a la Fórmula 1
El piloto francés regresará al asfalto de la Fórmula 1, no para competir, sino para un test de pura emoción. En el circuito italiano de Mugello, Grosjean se subirá a un monoplaza Haas VF-23 como parte del programa "Testing of Previous Cars" (TPC), un evento que representa mucho más que un simple ensayo.
Este regreso es una oportunidad para que el piloto obtenga el final que tanto merecía, un cierre que no pudo tener en su última carrera. Para hacer el momento aún más especial, Grosjean estará acompañado por Ayao Komatsu, su ex ingeniero de pista y actual director del equipo Haas.
Hay que decir que, para este evento, el francés lucirá un casco que fue diseñado por sus hijos: “Por fin, mis hijos diseñaron mi casco para lo que se suponía sería mi último Gran Premio en Abu Dabi en 2020. Por fin podré probarlo en un coche de Fórmula 1”, contó Grosjean.
Recordemos que la repercusión de su accidente llegó a la Argentina y su carbonizado monoplaza fue una de las atracciones principales de la muestra que la Fórmula 1 hizo en nuestro país.
