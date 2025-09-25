25 de septiembre de 2025 - 13:10

Lionel Messi rompió un récord inédito en la historia de la MLS

El astro rosarino marcó dos goles ante New York City FC y no para de hacer historia con el Inter Miami en la Major League Soccer.

Lionel Messi, figura del Inter Miami

Foto:

Por Cristian Reta

Lionel Messi fue la gran figura en la goleada del Inter Miami 4-0 sobre el New York City FC y volvió a hacer historia en la Major League Soccer (MLS). Lo cierto es que el capitán argentino anotó un par de tantos y brindó una asistencia que sellaron la clasificación de su equipo a la fase de los playoffs.

Además del pase a la siguiente instancia, el resultado también desató la estadística que hoy lo vuelve a separar del resto y lo marca como una de las grandes figuras del fútbol norteamericano.

El récord de Lionel Messi que se suma a su colección personal

Con su actuación en la noche del miércoles, el astro rosarino lleva ya 37 contribuciones en la temporada (24 tantos y 13 asistencias). Nadie en la historia de la MLS había logrado superar las 35 en dos campañas consecutivas.

Con esa cifra conseguida, Messi igualó registros de artilleros como Zlatan Ibrahimovic o Josef Martínez, pero quedó aún detrás de los 49 aportes de Carlos Vela, una cuenta pendiente para el capitán campeón del mundo.

Hay que decir que este triunfo catapultó a Inter Miami al tercer puesto de la Conferencia Este con 55 puntos, por encima de NYCFC. Esta representa la tercera victoria consecutiva de Las Garzas tras la caída ante Charlotte, y la señal inequívoca de un equipo que llega en alza a la parte más caliente del año.

En la tabla actual, el equipo dirigido por Javier Mascherano suma 55 puntos (16 triunfos, 6 derrotas y 7 empates) y se ubica detrás del FC Cincinnati (58) y el Philadelphia Union (60), pese a tener dos partidos menos que ambos rivales directos.

