Qué dijo Lionel Messi sobre el triunfo de Ousmane Dembélé en la gala del Balón de Oro 2025

El argentino ganador en ocho oportunidades del Balón de Oro utilizó sus redes sociales para felicitar al francés, flamante mejor jugador del mundo.

La reacción de Lionel Messi al enterarse del premio a Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé fue el flamante ganador del Balón de Oro 2025 y se convirtió en el mejor jugador del mundo de la última temporada, según la opinión de colegas, entrenador y demás especialistas del mundo del fútbol. Lo cierto es que Lionel Messi también se hizo eco de este resultado y reaccionó ante este reconocimiento.

Recordemos que esta distinción llegó a las manos del francés tras sus 35 goles, 16 asistencias y 5 títulos que logró durante la temporada 2024/25, en uno de los niveles más sobresalientes del último tiempo y la revista France Football se encargó de destacarlo.

¿Qué dijo Lionel Messi tras el galardón de Dembélé? Horas posteriores a conocerse el resultado de la premiación, Lionel Messi apareció en sus redes sociales para felicitar a su excompañero en el Barcelona: “Grande Ous!!! Felicidades me alegro mucho por vos. Te lo merecés”, comentó en la publicación el campeón del mundo desde su perfil de Instagram.

image La reacción de Lionel Messi a Ousmane Dembélé Recordemos que el astro rosarino y el delantero francés compartieron plantel durante cuatro temporadas completas, aunque nunca llegaron a conformar una dupla de peligro, debido a las constantes lesiones del atacante europeo, las cuales marcaron su estancia en LaLiga.

Luego, la carrera de Dembélé seguiría en el París Saint-Germain, donde llegó para reemplazar al capitán argentino, que se marchó en condición de libre para vestir la camiseta de Inter Miami. En el PSG conquistó la primera Champions League del equipo en su historia y sueña con repetir la hazaña esta temporadas 2025/26.