Qué dijo Lionel Messi sobre el triunfo de Ousmane Dembélé en la gala del Balón de Oro 2025

El argentino ganador en ocho oportunidades del Balón de Oro utilizó sus redes sociales para felicitar al francés, flamante mejor jugador del mundo.

Por Cristian Reta

El jugador francés fue elegido el mejor jugador del mundo de 2025. 

El francés Ousmane Dembélé se quedó con el Balón de Oro 2025

Por Nicolás Salas

Recordemos que esta distinción llegó a las manos del francés tras sus 35 goles, 16 asistencias y 5 títulos que logró durante la temporada 2024/25, en uno de los niveles más sobresalientes del último tiempo y la revista France Football se encargó de destacarlo.

¿Qué dijo Lionel Messi tras el galardón de Dembélé?

Horas posteriores a conocerse el resultado de la premiación, Lionel Messi apareció en sus redes sociales para felicitar a su excompañero en el Barcelona: “Grande Ous!!! Felicidades me alegro mucho por vos. Te lo merecés”, comentó en la publicación el campeón del mundo desde su perfil de Instagram.

Recordemos que el astro rosarino y el delantero francés compartieron plantel durante cuatro temporadas completas, aunque nunca llegaron a conformar una dupla de peligro, debido a las constantes lesiones del atacante europeo, las cuales marcaron su estancia en LaLiga.

Luego, la carrera de Dembélé seguiría en el París Saint-Germain, donde llegó para reemplazar al capitán argentino, que se marchó en condición de libre para vestir la camiseta de Inter Miami. En el PSG conquistó la primera Champions League del equipo en su historia y sueña con repetir la hazaña esta temporadas 2025/26.

“Tanta alegría, orgullo y emoción. Un sueño hecho realidad. Gracias a todos los que siempre me han apoyado a lo largo de este viaje”, fueron las palabras de orgullo del delantero francés de 28 años al recibir este reconocimiento del mundo del fútbol, en donde se posicionó por delante de Lamine Yamal, la joya del Barcelona y la gran aparición de la Selección de España.

