Comienza la Europa League 2025/26: quiénes son los 14 futbolistas argentinos que jugarán esta edición

La segunda competición en importancia de la UEFA iniciará este jueves y hay expectativas por la actuación de jugadores nacionales.

Comienza la Europa League 2025/26 con 14 argentinos.

Por Cristian Reta

Este jueves comienza la UEFA Europa League 2025/26, el segundo torneo más importante a nivel clubes en el continente europeo. Este campeonato contará con 14 jugadores argentinos distribuidos en distintas ligas y equipos, lo que marca una fuerte representación nacional en la competencia.

¿Cómo es el formato de juego de la Europa League?

En esta edición participarán 36 clubes y cada uno de ellos disputará ocho partidos en la fase inicial y los ocho mejores clasificarán directamente a octavos de final. Por su lado, los equipos ubicados entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto deberán jugar un repechaje para continuar en carrera.

Recordemos que el último campeón fue el Tottenham Hotspur, que venció al Manchester United por 1-0 en Bilbao, con un gol de Brennan Johnson y se ganó el derecho a jugar la Champions League de esta temporada, por lo que no defenderá el título en esta sesión.

Cuti Romero levanta la Europa League

Estos son los argentinos en competencia

Entre los equipos más destacados y favoritos a levantar el trofeo aparecen clubes con fuerte presencia argentina:

  • Porto (Portugal): Nehuén Pérez, Alan Varela y Tomás Pérez.
  • Aston Villa (Inglaterra): Emiliano Martínez y Emiliano Buendía.
  • Betis (España): Giovani Lo Celso y Ezequiel Ávila.
  • Roma (Italia): Paulo Dybala y Matías Soulé.

Otros futbolistas argentinos que estarán presentes en la actual edición del certamen son:

  • Santiago Castro (Bologna, Italia)
  • Franco Cervi (Celta de Vigo, España)
  • Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon, Francia)
  • Nicolás Domínguez (Nottingham Forest, Inglaterra)
  • Vicente Taborda (Panathinaikos, Grecia)

Hay que decir que, para los futbolistas argentinos, la Europa League representa la oportunidad de sumar minutos en escenarios internacionales, enfrentar a rivales de jerarquía y mostrarse en un certamen que suele ser la antesala de la Champions League.

Dibu Mart&iacute;nez, arquero del Aston Villa. Foto: @emi_martinez26

Para este campeonato, la expectativa estará puesta tanto en los jugadores consagrados, como Dybala o el Dibu Martínez, como en los jóvenes que intentan afirmarse en el fútbol europeo, como Pérez, Soulé o Taborda.

