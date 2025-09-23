Comienza la Europa League 2025/26: quiénes son los 14 futbolistas argentinos que jugarán esta edición

Este jueves comienza la UEFA Europa League 2025/26 , el segundo torneo más importante a nivel clubes en el continente europeo. Este campeonato contará con 14 jugadores argentinos distribuidos en distintas ligas y equipos, lo que marca una fuerte representación nacional en la competencia.

En esta edición participarán 36 clubes y cada uno de ellos disputará ocho partidos en la fase inicial y los ocho mejores clasificarán directamente a octavos de final. Por su lado, los equipos ubicados entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto deberán jugar un repechaje para continuar en carrera.

Recordemos que el último campeón fue el Tottenham Hotspur , que venció al Manchester United por 1-0 en Bilbao , con un gol de Brennan Johnson y se ganó el derecho a jugar la Champions League de esta temporada, por lo que no defenderá el título en esta sesión.

Entre los equipos más destacados y favoritos a levantar el trofeo aparecen clubes con fuerte presencia argentina:

Otros futbolistas argentinos que estarán presentes en la actual edición del certamen son:

Santiago Castro (Bologna, Italia)

Franco Cervi (Celta de Vigo, España)

Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon, Francia)

Nicolás Domínguez (Nottingham Forest, Inglaterra)

Vicente Taborda (Panathinaikos, Grecia)

Hay que decir que, para los futbolistas argentinos, la Europa League representa la oportunidad de sumar minutos en escenarios internacionales, enfrentar a rivales de jerarquía y mostrarse en un certamen que suele ser la antesala de la Champions League.

Para este campeonato, la expectativa estará puesta tanto en los jugadores consagrados, como Dybala o el Dibu Martínez, como en los jóvenes que intentan afirmarse en el fútbol europeo, como Pérez, Soulé o Taborda.