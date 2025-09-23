Polideportivo: El tiro con arco mendocino brilló en Rosario

Lionel Scaloni habló de su fanatismo por Boca: el origen de la pasión, su ídolo y el recuerdo de La Bombonera

En la ciudad de Rosario, finalizó la primera edición del evento polideportivo que fue bautizado como JADAR y el representativo de Mendoza logró el puesto 14 de 24 provincias, porque obtuvo 21 medallas de las cuales fueron 6 de oro, 5 de plata y 10 de bronce en todas las disciplinas en que compitió.

Una de las disciplinas, que compitió Mendoza en los JADAR, fue el tiro con arco, deporte que concurrió con tres arqueros que son: Atenea Fernández, Gonzalo Domínguez y Lucas Garcés.

Dos preseas de plata fueron del Tiro con Arco, disciplina, que está en pleno crecimiento en Mendoza.

La arquera Atenea Fernández logró el quinto puesto en Arco Recurvo Femenino Individual. Gonzalo Domínguez y Lucas Garcés obtuvieron medalla de plata en la categoría, por equipos masculino en arco compuesto.

Atenea fernández La tiradora con arco mendocina: Atenea Fernández, la de la izquierda y sin gorro Gentileza

En la modalidad arco compuesto individual Lucas Garcés fue quinto y octavo: Gonzalo Domínguez .

Atenea Fernández es tiradora de arco, tiene 31 años y desde febrero del año pasado se dedica a este deporte, y fue una de las mendocinas que compitió. "La provincia no se adhirió a los JADAR por lo que fuimos autofinanciados. Nos pudimos inscribir gracias a German del Comité Olímpico Argentino (COA) y Federación Argentina de Tiro al Arco (Fatarco), y que desde la provincia se cediera la parte de la inscripción. Desconozco por que Mendoza no se adhirió, pero hubiera sido muy lindo poder ir y hacer concentración como las demás provincias con sus deportistas. Confio que en el futuro podrá organizarse mejor"

Luego Fernández agregó: "Aprovecho a felicitar a todos los deportistas Mendocinos que en estas instancias viajaron y ganaron medallas con el sacrificio que implica. Mendoza volvió con 21 medallas., dijo la deportista.

"Mi experiencia personal fue realmente muy linda -expresó Atenea- fui con mucha ilusión de haber clasificado y participar en mi primer torneo nacional. Feliz de poder representar a Mendoza, que es mi cuna y la tierra que amo. Muy contenta de haber quedado en el quinto puesto, que me parece una base firme para seguir trabajando y mejorando deportivamente", apuntó la arquera que en estos juegos JADAR logró el quinto lugar la modalidad de Arco Recurvo Femenino Individual..

arqueria

Sobre los JADAR Fernández apuntó que: "Me parecen una instancia muy positiva para el deporte argentino. El deporte te sostiene en la salud física, mental y además te da muchos valores, todo escenario que lo promueva me parece excelente. Por la parte de arquería, estuvo bien organizado, el campo de tiro excelente, los jueces realmente muy buenos y atentos a todo. Destaco también la participación de Paula Gergo de (Fatarco), que se encargó de la organización e hizo posible que todo salga en orden para los arqueros que competimos".

Sobre el final, Atenea fue consultada sobre el nivel que tiene el tiro al arco en Mendoza, "En Mendoza tenemos un nivel medio, siempre en comparación con Buenos Aires o Córdoba".

¿Qué son los Jadar?

Los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR), es el máximo evento multideportivo que hay en el país, y se disputará cada cuatro años. Y buscan promover la integración del deporte olímpico y paralímpico en un evento multideportivo de gran escala. Es como una especie de Juegos Olímpicos vernáculos con 58 disciplinas y donde las provincias envían sus equipos representativos en cada especialidad, que se disputa..