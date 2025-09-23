Según la astrología y el tarot, este será el ganador de la serie Vélez vs Racing por Copa Libertadores

La cuenta especializada @FutbolConAstros analizó los astros y el tarot antes del cruce por cuartos de final y adelantó quien se quedará con la serie.

La predicción de la astrología para el duelo entre Racing vs Vélez por Copa Libertadores.

La previa de los cuartos de final de la Copa Libertadores entre Vélez Sarsfield y Racing Club no solo se vive desde el análisis futbolístico, sino a través de la astrología y el tarot, disciplinas que se suman al debate.

La cuenta especializada @FutbolConAstros, seguida por miles de fanáticos en redes sociales, compartió su primera lectura y adelantó qué equipo tiene más chances de imponerse en la serie.

La astrología decretó al ganador de la serie entre Vélez vs Racing En su predicción, @FutbolConAstros señaló: “Vélez está mejor en los 180’ y mi ficha es al Fortín en la serie, al menos en un primer vistazo”, comenzó el análisis el usuario conocido como Guido Tejat.

#Velez está mejor en los 180' y mi ficha es al Fortín en la serie, al menos en un primer vistazo.



Tiene un muy buen partido de local (la ida) en el que será fundamental que saque la ventaja decisiva. De visitante el duelo se equilibra, con #Racing un poco más armónico pero aún… https://t.co/6XbWPUaFl0 — Guido Tejat - Astrotarot deportivo (@FutbolConAstros) August 24, 2025 Según el especialista, el conjunto de Liniers tendría un escenario más parejo en el partido de esta noche: “De visitante el duelo se equilibra, con Racing un poco más armónico, pero aún así me sigue gustando Vélez en la general”, concluyó la predicción de este encuentro que no quedaría definida hasta el último minuto.

Por otro lado, otros de los usuarios de la plataforma X que se dedica al contenido astrológico y es conocido como @juancruzsirius reveló su pronóstico sobre este duelo y decretó que: “observo mejor posicionado astrológicamente a Costas (Racing) para llevarse esta serie”.