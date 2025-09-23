23 de septiembre de 2025 - 13:32

Según la astrología y el tarot, este será el ganador de la serie Vélez vs Racing por Copa Libertadores

La cuenta especializada @FutbolConAstros analizó los astros y el tarot antes del cruce por cuartos de final y adelantó quien se quedará con la serie.

La predicción de la astrología para el duelo entre Racing vs Vélez por Copa Libertadores.

La predicción de la astrología para el duelo entre Racing vs Vélez por Copa Libertadores.

Foto:

Por Cristian Reta

Leé además

La reacción de Lionel Messi al enterarse del premio a Ousmane Dembélé

Qué dijo Lionel Messi sobre el triunfo de Ousmane Dembélé en la gala del Balón de Oro 2025

Por Cristian Reta
Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro, en la final del Mundial Qatar 2022

La insólita coincidencia de Dembélé y el Balón de Oro que ilusiona a la Selección Argentina en el Mundial 2026

Por Cristian Reta

La cuenta especializada @FutbolConAstros, seguida por miles de fanáticos en redes sociales, compartió su primera lectura y adelantó qué equipo tiene más chances de imponerse en la serie.

La astrología decretó al ganador de la serie entre Vélez vs Racing

En su predicción, @FutbolConAstros señaló: “Vélez está mejor en los 180’ y mi ficha es al Fortín en la serie, al menos en un primer vistazo”, comenzó el análisis el usuario conocido como Guido Tejat.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FutbolConAstros/status/1959616626321703173&partner=&hide_thread=false

Según el especialista, el conjunto de Liniers tendría un escenario más parejo en el partido de esta noche: “De visitante el duelo se equilibra, con Racing un poco más armónico, pero aún así me sigue gustando Vélez en la general”, concluyó la predicción de este encuentro que no quedaría definida hasta el último minuto.

Por otro lado, otros de los usuarios de la plataforma X que se dedica al contenido astrológico y es conocido como @juancruzsirius reveló su pronóstico sobre este duelo y decretó que: “observo mejor posicionado astrológicamente a Costas (Racing) para llevarse esta serie”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/acostajose17/status/1968071403552575831&partner=&hide_thread=false

Racing vs Vélez Sarsfield por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

  • Estadio: Presidente Perón, Avellaneda.
  • Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).
  • VAR: Andrés Cunha (Uruguay).
  • Horario: 19.00.
  • TV: FOX Sports.
COPA LIBERTADORES: Vélez vs. Racing
COPA LIBERTADORES: Vélez vs. Racing por los cuartos de final. Partido de ida.

COPA LIBERTADORES: Vélez vs. Racing por los cuartos de final. Partido de ida.

Posibles formaciones:

  • Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Juan Nardoni, Agustín Almendra; Matías Zaracho, Duván Vergara o Santiago Solari, Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.
  • Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emmanuel Mammana, Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Michael Santos e Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Lionel Scaloni habló de su fanatismo por Boca Juniors

Lionel Scaloni habló de su fanatismo por Boca: el origen de la pasión, su ídolo y el recuerdo de La Bombonera

Por Cristian Reta
personas chismosas: los 3 signos del zodiaco que son las peores

Personas chismosas: los 3 signos del zodíaco que son las peores

Por Andrés Aguilera
Los signos del zodíaco, la astrología y el horóscopo esconden grandes sorpresas.

El signo que todos subestiman y termina sorprendiendo a todos

Por Ignacio Alvarado
La astrología, el horóscopo y los signos del zodíaco muestran formas distintas de amar.

El signo que más rápido se enamora y el que más tarda en hacerlo

Por Ignacio Alvarado