Lionel Scaloni habló de su fanatismo por Boca: el origen de la pasión, su ídolo y el recuerdo de La Bombonera

En su autobiografía, el DT de la Selección Argentina confirmó su vínculo con el Xeneize y relató la histórica tarde del título de 1992.

Lionel Scaloni, DT campeón del mundo con la Selección Argentina, reveló en su autobiografía que es hincha de Boca Juniors. Lo hizo en un relato íntimo donde explicó el rol de su abuelo, quién fue su ídolo y qué partido marcó su adolescencia en La Bombonera.

Con estas declaraciones, el oriundo de Pujato terminó con las dudas sobre sus preferencias. En primera instancia, el entrenador contó que el vínculo con el cuadro de La Ribera comenzó en su niñez, influenciado por su abuelo Deolindo: “nos hicimos hinchas de Boca por mi abuelo. Él vivía con nosotros en Pujato y fue quien nos transmitió la pasión”, relató en uno de los tantos pasajes del libro de su vida escrito por el periodista Diego Borinsky.

Lo cierto es que en la casa del entrenador convivían diferentes camisetas: su padre era simpatizante de River y su madre de Rosario Central. Sin embargo, eso no fue un obstáculo: “Mi viejo nos llevaba a ver a Boca siendo de River, porque si nos veía felices, él también lo estaba”, recordó Scaloni.

El ídolo de su infancia y el recuerdo en La Bombonera

Scaloni confesó también que su gran ídolo de chico fue Blas Armando Giunta, símbolo de la entrega xeneize en los años ’90. “Admiraba su forma de correr, de meter, de no guardarse nada. Me gustaba barrer, sacrificarme, hacer el ida y vuelta”, contó el actual DT sobre el actual entrenador de las inferiores xeneizes.

Luego recordó que uno de los momentos más emotivos que vivió como hincha fue el título de Boca en el Torneo Apertura 1992. Scaloni estuvo en la tribuna el día en que Claudio Benetti convirtió el gol que terminó con 11 años de sequía. “Ese partido lo viví desde la tribuna, con toda la gente. Fue impresionante estar ahí en ese momento histórico”, dijo.

