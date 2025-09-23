23 de septiembre de 2025 - 11:54

La insólita coincidencia de Dembélé y el Balón de Oro que ilusiona a la Selección Argentina en el Mundial 2026

Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro 2025, un antecedente que algunos relacionan con los éxitos de Argentina en la historia de los Mundiales.

Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro, en la final del Mundial Qatar 2022

Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro, en la final del Mundial Qatar 2022

Foto:

Por Cristian Reta

Ousmane Dembélé fue reconocido con el Balón de Oro 2025, superando a Lamine Yamal en el camino. Lo cierto es que este premio es muy festejado en el territorio argentino, ya que coincide con un patrón observado previamente: franceses ganadores del trofeo antes de torneos en los que la Selección Argentina se consagró en un Mundial.

Leé además

Su increíble temporada en el PSG, coronó a Ousmane Dembélé con el Balón de Oro 2024/2025. 

Balón de Oro: la era post Messi ya está entre nosotros

Por Juan Azor
La reacción de Lionel Messi al enterarse del premio a Ousmane Dembélé

Qué dijo Lionel Messi sobre el triunfo de Ousmane Dembélé en la gala del Balón de Oro 2025

Por Cristian Reta

Los antecedentes históricos que ilusionan a la Argentina

  • 1985: Michel Platini obtiene el Balón de Oro y al año siguiente Argentina se consagra campeón del Mundial 1986 con Diego Maradona como gran figura.
  • 2022: Karim Benzema recibe el Balón de Oro antes del Mundial de Qatar y Argentina logra su tercera Copa del Mundo con Lionel Messi como figura principal.

Lo cierto es que estos antecedentes son meras curiosidades estadísticas y no implican relación directa, aunque no deja de ser un hecho para prestar atención, ya que en redes sociales, los usuarios de nuestro país sentenciaron la famosa frase “elijo creer”.

Argentina - Qatar 2022
Un campeón del Mundo podría acompañar a Di María en Rosario Central

Un campeón del Mundo podría acompañar a Di María en Rosario Central

Ousmane Dembélé, el mejor jugador del año

Dembélé, delantero y figura del PSG, señaló que Messi influyó en su formación profesional durante su etapa en Barcelona, aconsejándole ser disciplinado y constante.

Por su parte, el astro argentino felicitó públicamente al francés tras su Balón de Oro: “Grande Ous!!! Felicidades me alegro mucho por vos. Te lo merecés”.

image

Recordemos que el capitán de la Selección Argentina y el delantero francés compartieron plantel durante cuatro temporadas completas, aunque nunca llegaron a conformar una dupla de peligro, debido a las constantes lesiones del atacante europeo.

Volviendo a la coincidencia, hay que decir que Argentina se prepara para disputar el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni elabora una planificación que se centra en entrenamientos, amistosos y análisis del plantel para mantener el nivel alcanzado en el exitoso Mundial Qatar 2022.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Billy Vigar, antigua promesa del Arsenal

Jugó en el Arsenal, se golpeó en un partido de fútbol y hoy pelea por su vida

Por Cristian Reta
el premio consuelo de nicki nicole para lamine yamal tras su derrota en el balon de oro

El "premio" consuelo de Nicki Nicole para Lamine Yamal tras su derrota en el Balón de Oro

Por Redacción Espectáculos
El jugador francés fue elegido el mejor jugador del mundo de 2025. 

El francés Ousmane Dembélé se quedó con el Balón de Oro 2025

Por Nicolás Salas
Lionel Messi, máximo ganador del Balón de Oro (Prensa Ballon dOr)

Según la Inteligencia Artificial, este es el favorito para ganar el Balón de Oro 2025

Por Cristian Reta