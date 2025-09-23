La insólita coincidencia de Dembélé y el Balón de Oro que ilusiona a la Selección Argentina en el Mundial 2026

Ousmane Dembélé fue reconocido con el Balón de Oro 2025 , superando a Lamine Yamal en el camino. Lo cierto es que este premio es muy festejado en el territorio argentino, ya que coincide con un patrón observado previamente: franceses ganadores del trofeo antes de torneos en los que la Selección Argentina se consagró en un Mundial.

Lo cierto es que estos antecedentes son meras curiosidades estadísticas y no implican relación directa, aunque no deja de ser un hecho para prestar atención, ya que en redes sociales, los usuarios de nuestro país sentenciaron la famosa frase “elijo creer” .

Dembélé, delantero y figura del PSG, señaló que Messi influyó en su formación profesional durante su etapa en Barcelona, aconsejándole ser disciplinado y constante.

Por su parte, el astro argentino felicitó públicamente al francés tras su Balón de Oro: “Grande Ous!!! Felicidades me alegro mucho por vos. Te lo merecés”.

Recordemos que el capitán de la Selección Argentina y el delantero francés compartieron plantel durante cuatro temporadas completas, aunque nunca llegaron a conformar una dupla de peligro, debido a las constantes lesiones del atacante europeo.

Volviendo a la coincidencia, hay que decir que Argentina se prepara para disputar el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni elabora una planificación que se centra en entrenamientos, amistosos y análisis del plantel para mantener el nivel alcanzado en el exitoso Mundial Qatar 2022.