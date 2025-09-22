El francés Ousmané Dembelé se quedó con el Balón de Oro 2025

El jugador del PSG fue elegido el mejor del mundo de la temporada 2025. Yamine Yamal ganó el premio al mejor jugador joven. Los argentinos Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister quedaron en el puesto 20 y 22.
El francés Ousmane Dembélé se quedó hoy con su primer Balón de Oro, en una de las definiciones más reñidas de la historia del fútbol. De esta forma, el futbolista del PSG se posiciona en una prestigiosa lista donde se encuentras estrellas de diversas partes del mundo, en un galardón otorgado por la revista France Football.
El extremo del París Saint-Germian se quedó con el reconocido premio por delante de Lamine Yamal, quien terminó en la segunda ubicación. Además de los cuatro títulos que ganó con el PSG, incluída la Champions League y los tres torneos locales de Francia, convirtió 35 goles y brindó 16 asistencias en 53 partidos.
El histórico futbolista brasileño Ronaldinho fue el encargado de entregar el galardón.
¡AITANA BONMATÍ SE QUEDÓ CON EL BALÓN DE ORO FEMENINO 2025!
La jugadora española del Barcelona ganó el galardón por tercer año consecutivo. Su compatriota, Mariona Caldentey, terminó en el segundo lugar.
El gran vencedor de la jornada es un personaje inédito en conquistar el trofeo, y se suma a otros históricos nombres que fueron premiados desde 1956. Recordemos que los jugadores no europeos recién lograron alzarse con el Balón de Oro desde 1995, cuando la organización decidió ampliar al resto del mundo la lista de candidatos. Fue entonces cuando el liberiano George Weah (Milan) se quedó con su Balón. Un hecho que explicaría el motivo por el cual Diego Armando Maradona y Pelé no cuentan con este logro en sus vitrinas.
LAMINE YAMAL GANÓ EL TROFEO KOPA: MEJOR FUTBOLISTA SUB 21
El atacante del Barcelona y de la Selección de España se quedó por segundo año consecutivo con el Trofeo Kopa, al mejor futbolista de la categoría Sub 21.
PARÍS SAINT-GERMAIN FUE ELEGIDO COMO EL MEJOR EQUIPO
El PSG se consagró campeón de la UEFA Champions League, la Ligue 1, la Copa de Francia y la Supercopa de Francia, además de llegar a la final del Mundial de Clubes.
VICTOR GYOKERES y EWA PAJOR, LOS MÁXIMOS GOLEADORES
La jugadora polaca que juega en el Barcelona marcó 25 goles, mientras que el actual futbolista del Arsenal, convirtió 54 tantos con el Sporting de Lisboa.
ARSENAL GANÓ EL PREMIO AL MEJOR CLUB DE DAMAS
El elenco británico es el actual campeón de la UEFA Champions League.
SARINA WIEGMAN GANÓ DEL TROFEO JOHAN CRUYFF A LA MEJOR ENTRENADORA
La entrenadora neerlandesa de 55 años hizo historia al frente de la Selección de Inglaterra, con la que se consagró al ganar la Eurocopa 2025.
VICKY LÓPEZ SE LLEVO EL TROFEO KOPA FEMENINO
La futbolista del Barcelona, de 19 años, se llevó el premio a la mejora jugadora Sub 21.