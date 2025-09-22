El francés Ousmané Dembelé se quedó con el Balón de Oro 2025

¿Lamine Yamal, Ousmane Dembélé o Raphina? La supuesta filtración que sacude la entrega del Balón de Oro 2025

Dembélé, el futbolista que puede ser Balón de Oro

El francés Ousmane Dembélé se quedó hoy con su primer Balón de Oro , en una de las definiciones más reñidas de la historia del fútbol. De esta forma, el futbolista del PSG se posiciona en una prestigiosa lista donde se encuentras estrellas de diversas partes del mundo, en un galardón otorgado por la revista France Football .

El extremo del París Saint-Germian se quedó con el reconocido premio por delante de Lamine Yamal , quien terminó en la segunda ubicación. Además de los cuatro títulos que ganó con el PSG, incluída la Champions League y los tres torneos locales de Francia, convirtió 35 goles y brindó 16 asistencias en 53 partidos.

El histórico futbolista brasileño Ronaldinho fue el encargado de entregar el galardón.

¡AITANA BONMATÍ SE QUEDÓ CON EL BALÓN DE ORO FEMENINO 2025!

La jugadora española del Barcelona ganó el galardón por tercer año consecutivo. Su compatriota, Mariona Caldentey, terminó en el segundo lugar.

image Aitana Bonmati, la jugadora española de 27 años, logró su tercer Balón de Oro y hoy, es una de las grandes figuras de la historia del fútbol femenino. Gentileza

El gran vencedor de la jornada es un personaje inédito en conquistar el trofeo, y se suma a otros históricos nombres que fueron premiados desde 1956. Recordemos que los jugadores no europeos recién lograron alzarse con el Balón de Oro desde 1995, cuando la organización decidió ampliar al resto del mundo la lista de candidatos. Fue entonces cuando el liberiano George Weah (Milan) se quedó con su Balón. Un hecho que explicaría el motivo por el cual Diego Armando Maradona y Pelé no cuentan con este logro en sus vitrinas.

LAMINE YAMAL GANÓ EL TROFEO KOPA: MEJOR FUTBOLISTA SUB 21

El atacante del Barcelona y de la Selección de España se quedó por segundo año consecutivo con el Trofeo Kopa, al mejor futbolista de la categoría Sub 21.

image Lamine Yamal Gentileza

PARÍS SAINT-GERMAIN FUE ELEGIDO COMO EL MEJOR EQUIPO

El PSG se consagró campeón de la UEFA Champions League, la Ligue 1, la Copa de Francia y la Supercopa de Francia, además de llegar a la final del Mundial de Clubes.

VICTOR GYOKERES y EWA PAJOR, LOS MÁXIMOS GOLEADORES

La jugadora polaca que juega en el Barcelona marcó 25 goles, mientras que el actual futbolista del Arsenal, convirtió 54 tantos con el Sporting de Lisboa.

image Victor Gyokeres y Ewa Pajor, los goleadores de la temporada. Gentileza.

ARSENAL GANÓ EL PREMIO AL MEJOR CLUB DE DAMAS

El elenco británico es el actual campeón de la UEFA Champions League.

image El Arsenal fue elegido el mejor club femenino de la temporada. Gentileza.

SARINA WIEGMAN GANÓ DEL TROFEO JOHAN CRUYFF A LA MEJOR ENTRENADORA

La entrenadora neerlandesa de 55 años hizo historia al frente de la Selección de Inglaterra, con la que se consagró al ganar la Eurocopa 2025.

image

VICKY LÓPEZ SE LLEVO EL TROFEO KOPA FEMENINO

La futbolista del Barcelona, de 19 años, se llevó el premio a la mejora jugadora Sub 21.

image Vicky López se llevó el Trofeo Kopa Femenino Gentileza.

Estos son todos los ganadores del Balón de Oro

1956: Stanley Matthews (ENG)

1957: Alfredo Di Stéfano (ESP)

1958: Raymond Kopa (FRA)

1959: Alfredo Di Stéfano (ESP)

1960: Luis Suárez (ESP)

1961: Omar Sívori (ITA)

1962: Josef Masopust (CZE)

1963: Lev Yashin (URSS)

1964: Denis Law (SCO)

1965: Eusebio (POR)

1966: Bobby Charlton (ENG)

1967: Florian Albert (HUN)

1968: George Best (NIR)

1969: Gianni Rivera (ITA)

1970: Gerd Muller (GER)

1971: Johan Cruyff (NED)

1972: Franz Beckenbauer (GER)

1973: Johan Cruyff (NED)

1974: Johan Cruyff (NED)

1975: Oleg Blokhin (URSS)

1976: Franz Beckenbauer (GER)

1977: Alan Simonsen (DEN)

1978: Kevin Keegan (ENG)

1979: Kevin Keegan (ENG)

1980: Karl-Heinz Rummenigge (GER)

1981: Karl-Heinz Rummenigge (GER)

1982: Paolo Rossi (ITA)

1983: Michel Platini (FRA)

1984: Michel Platini (FRA)

1985: Michel Platini (FRA)

1986: Igor Belanov (URSS)

1987: Ruud Gullit (NED)

1988: Marco van Basten (NED)

1989: Marco van Basten (NED)

1990: Lothar Matthaus (GER)

1991: Jean-Pierre Papin (FRA)

1992: Marco van Basten (NED)

1993: Roberto Baggio (ITA)

1994: Hristo Stoichkov (BUL)

1995: George Weah (LBR)

1996: Matthias Sammer (GER)

1997: Ronaldo (BRA)

1998: Zinedine Zidane (FRA)

1999: Rivaldo (BRA)

2000: Luis Figo (POR)

2001: Michael Owen (ENG)

2002: Ronaldo (BRA)

2003: Pavel Nedved (CZE)

2004: Andrei Shevchenko (UKR)

2005: Ronaldinho (BRA)

2006: Fabio Cannavaro (ITA)

2007: Kaká (BRA)

2008: Cristiano Ronaldo (POR)

2009: Lionel Messi (ARG)

2010: Lionel Messi (ARG)

2011: Lionel Messi (ARG)

2012: Lionel Messi (ARG)

2013: Cristiano Ronaldo (POR)

2014: Cristiano Ronaldo (POR)

2015: Lionel Messi (ARG)

2016: Cristiano Ronaldo (POR)

2017: Cristiano Ronaldo (POR)

2018 – Luka Modric (CRO)

2019 – Lionel Messi (ARG)

– 2021 – Lionel Messi (ARG)

– 2022 – Karim Benzema (FRA)

– 2023 – Leo Messi (ARG)

– 2024 – Rodri Hernández (ESP)

image Lionel Messi, el máximo ganador del Balón de Oro

Quiénes son los jugadores más premiados