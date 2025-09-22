22 de septiembre de 2025 - 18:00

El francés Ousmané Dembelé se quedó con el Balón de Oro 2025

El jugador del PSG fue elegido el mejor del mundo de la temporada 2025. Yamine Yamal ganó el premio al mejor jugador joven. Los argentinos Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister quedaron en el puesto 20 y 22.

El jugador francés fue elegido el mejor jugador del mundo de 2025.&nbsp;

El jugador francés fue elegido el mejor jugador del mundo de 2025. 

Foto:

Gentileza
El jugador francés fue elegido el mejor jugador del mundo de 2025.&nbsp;

El jugador francés fue elegido el mejor jugador del mundo de 2025. 

Foto:

Gentileza
Por Nicolás Salas

Leé además

dembele, el futbolista que puede ser balon de oro

Dembélé, el futbolista que puede ser Balón de Oro
Se filtró a un supuesto ganador del Balón de Oro y la discusión está ente Lamine Yamal, Ousmane Dembélé y Raphinha

¿Lamine Yamal, Ousmane Dembélé o Raphina? La supuesta filtración que sacude la entrega del Balón de Oro 2025

Por Cristian Reta

El francés Ousmane Dembélé se quedó hoy con su primer Balón de Oro, en una de las definiciones más reñidas de la historia del fútbol. De esta forma, el futbolista del PSG se posiciona en una prestigiosa lista donde se encuentras estrellas de diversas partes del mundo, en un galardón otorgado por la revista France Football.

El extremo del París Saint-Germian se quedó con el reconocido premio por delante de Lamine Yamal, quien terminó en la segunda ubicación. Además de los cuatro títulos que ganó con el PSG, incluída la Champions League y los tres torneos locales de Francia, convirtió 35 goles y brindó 16 asistencias en 53 partidos.

El histórico futbolista brasileño Ronaldinho fue el encargado de entregar el galardón.

¡AITANA BONMATÍ SE QUEDÓ CON EL BALÓN DE ORO FEMENINO 2025!

La jugadora española del Barcelona ganó el galardón por tercer año consecutivo. Su compatriota, Mariona Caldentey, terminó en el segundo lugar.

image
Aitana Bonmati, la jugadora española de 27 años, logró su tercer Balón de Oro y hoy, es una de las grandes figuras de la historia del fútbol femenino.

Aitana Bonmati, la jugadora española de 27 años, logró su tercer Balón de Oro y hoy, es una de las grandes figuras de la historia del fútbol femenino.

El gran vencedor de la jornada es un personaje inédito en conquistar el trofeo, y se suma a otros históricos nombres que fueron premiados desde 1956. Recordemos que los jugadores no europeos recién lograron alzarse con el Balón de Oro desde 1995, cuando la organización decidió ampliar al resto del mundo la lista de candidatos. Fue entonces cuando el liberiano George Weah (Milan) se quedó con su Balón. Un hecho que explicaría el motivo por el cual Diego Armando Maradona y Pelé no cuentan con este logro en sus vitrinas.

LAMINE YAMAL GANÓ EL TROFEO KOPA: MEJOR FUTBOLISTA SUB 21

El atacante del Barcelona y de la Selección de España se quedó por segundo año consecutivo con el Trofeo Kopa, al mejor futbolista de la categoría Sub 21.

image
Lamine Yamal

Lamine Yamal

PARÍS SAINT-GERMAIN FUE ELEGIDO COMO EL MEJOR EQUIPO

El PSG se consagró campeón de la UEFA Champions League, la Ligue 1, la Copa de Francia y la Supercopa de Francia, además de llegar a la final del Mundial de Clubes.

image

VICTOR GYOKERES y EWA PAJOR, LOS MÁXIMOS GOLEADORES

La jugadora polaca que juega en el Barcelona marcó 25 goles, mientras que el actual futbolista del Arsenal, convirtió 54 tantos con el Sporting de Lisboa.

image
Victor Gyokeres y Ewa Pajor, los goleadores de la temporada.

Victor Gyokeres y Ewa Pajor, los goleadores de la temporada.

ARSENAL GANÓ EL PREMIO AL MEJOR CLUB DE DAMAS

El elenco británico es el actual campeón de la UEFA Champions League.

image
El Arsenal fue elegido el mejor club femenino de la temporada.

El Arsenal fue elegido el mejor club femenino de la temporada.

Balón de Oro
Balón de Oro

Balón de Oro

SARINA WIEGMAN GANÓ DEL TROFEO JOHAN CRUYFF A LA MEJOR ENTRENADORA

La entrenadora neerlandesa de 55 años hizo historia al frente de la Selección de Inglaterra, con la que se consagró al ganar la Eurocopa 2025.

image

VICKY LÓPEZ SE LLEVO EL TROFEO KOPA FEMENINO

La futbolista del Barcelona, de 19 años, se llevó el premio a la mejora jugadora Sub 21.

image
Vicky L&oacute;pez se llev&oacute; el Trofeo Kopa Femenino

Vicky López se llevó el Trofeo Kopa Femenino

Estos son todos los ganadores del Balón de Oro

  • 1956: Stanley Matthews (ENG)
  • 1957: Alfredo Di Stéfano (ESP)
  • 1958: Raymond Kopa (FRA)
  • 1959: Alfredo Di Stéfano (ESP)
  • 1960: Luis Suárez (ESP)
  • 1961: Omar Sívori (ITA)
  • 1962: Josef Masopust (CZE)
  • 1963: Lev Yashin (URSS)
  • 1964: Denis Law (SCO)
  • 1965: Eusebio (POR)
  • 1966: Bobby Charlton (ENG)
  • 1967: Florian Albert (HUN)
  • 1968: George Best (NIR)
  • 1969: Gianni Rivera (ITA)
  • 1970: Gerd Muller (GER)
  • 1971: Johan Cruyff (NED)
  • 1972: Franz Beckenbauer (GER)
  • 1973: Johan Cruyff (NED)
  • 1974: Johan Cruyff (NED)
  • 1975: Oleg Blokhin (URSS)
  • 1976: Franz Beckenbauer (GER)
  • 1977: Alan Simonsen (DEN)
  • 1978: Kevin Keegan (ENG)
  • 1979: Kevin Keegan (ENG)
  • 1980: Karl-Heinz Rummenigge (GER)
  • 1981: Karl-Heinz Rummenigge (GER)
  • 1982: Paolo Rossi (ITA)
  • 1983: Michel Platini (FRA)
  • 1984: Michel Platini (FRA)
  • 1985: Michel Platini (FRA)
  • 1986: Igor Belanov (URSS)
  • 1987: Ruud Gullit (NED)
  • 1988: Marco van Basten (NED)
  • 1989: Marco van Basten (NED)
  • 1990: Lothar Matthaus (GER)
  • 1991: Jean-Pierre Papin (FRA)
  • 1992: Marco van Basten (NED)
  • 1993: Roberto Baggio (ITA)
  • 1994: Hristo Stoichkov (BUL)
  • 1995: George Weah (LBR)
  • 1996: Matthias Sammer (GER)
  • 1997: Ronaldo (BRA)
  • 1998: Zinedine Zidane (FRA)
  • 1999: Rivaldo (BRA)
  • 2000: Luis Figo (POR)
  • 2001: Michael Owen (ENG)
  • 2002: Ronaldo (BRA)
  • 2003: Pavel Nedved (CZE)
  • 2004: Andrei Shevchenko (UKR)
  • 2005: Ronaldinho (BRA)
  • 2006: Fabio Cannavaro (ITA)
  • 2007: Kaká (BRA)
  • 2008: Cristiano Ronaldo (POR)
  • 2009: Lionel Messi (ARG)
  • 2010: Lionel Messi (ARG)
  • 2011: Lionel Messi (ARG)
  • 2012: Lionel Messi (ARG)
  • 2013: Cristiano Ronaldo (POR)
  • 2014: Cristiano Ronaldo (POR)
  • 2015: Lionel Messi (ARG)
  • 2016: Cristiano Ronaldo (POR)
  • 2017: Cristiano Ronaldo (POR)
  • 2018 – Luka Modric (CRO)
  • 2019Lionel Messi (ARG)
  • 2021Lionel Messi (ARG)
  • 2022Karim Benzema (FRA)
  • 2023Leo Messi (ARG)
  • 2024 – Rodri Hernández (ESP)
image
Lionel Messi, el máximo ganador del Balón de Oro

Lionel Messi, el máximo ganador del Balón de Oro

Quiénes son los jugadores más premiados

  • Lionel Messi (8): 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.
  • Cristiano Ronaldo (5): 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017.
  • Michel Platini (3): 1983, 1984 y 1985.
  • Johan Cruyff (3): 1971, 1973 y 1974.
  • Franz Beckenbauer (2): 1972 y 1976.
  • Ronaldo Nazário (2): 1997 y 2002.
  • Alfredo Di Stéfano (2): 1957 y 1959.
  • Kevin Keegan (2): 1978 y 1979.
  • Karl-Heinz Rummenigge (2): 1980 y 1991.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La gran gala del Balón de Oro 2025 y sus favoritos: Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Raphinha y Kylian Mbappé

La gala del Balón de Oro 2025: candidatos, horarios y todos los argentinos que participarán

Por Cristian Reta
Lionel Messi, máximo ganador del Balón de Oro (Prensa Ballon dOr)

Según la Inteligencia Artificial, este es el favorito para ganar el Balón de Oro 2025

Por Cristian Reta
Juegos Evita 2025: Cuatro estudiantes de San Rafael buscan hacer historia en el Tenis de Mesa

Juegos Evita 2025: quiénes son los cuatro estudiantes de San Rafael que buscan hacer historia en el Tenis de Mesa

Por Redacción Deportes
El Gato se mostró conmovido por el recibimiento extraordinario de los hinchas, Es lo que me voy a llevar: el cariño de la gente, dijo.

Godoy Cruz: Daniel Oldrá respaldó a Ribonetto y aseguró que "con trabajo, el Tomba se levanta"

Por Sergio Faria