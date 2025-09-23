23 de septiembre de 2025 - 09:59

Jugó en el Arsenal, se golpeó en un partido de fútbol y hoy pelea por su vida

Se trata de Billy Vigar, delantero de 21 años formado en las juveniles del Arsenal, que se encuentra en coma inducido tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza.

Billy Vigar, antigua promesa del Arsenal

Billy Vigar, antigua promesa del Arsenal

Foto:

Por Cristian Reta

Leé además

El entrenador del Tomba destacó como positivo la actitud del equipo en el segundo tiempo frente a la Gloria cordobesa.

"El primer tiempo fue de lo peor en mi carrera como DT", dijo Walter Ribonetto, técnico de Godoy Cruz

Por Sergio Faria
Miguel Ángel Russo volvió a ser internado

Miguel Ángel Russo volvió a ser internado tras el partido de Boca

Por Cristian Reta

Lo que comenzó como un encuentro más derivó en un episodio dramático que mantiene en vilo a clubes, compañeros y familiares, debido a la magnitud de la lesión, la cual está relacionada a un importante daño cerebral.

image
Billy Vigar, antigua promesa del Arsenal

Billy Vigar, antigua promesa del Arsenal

El accidente en pleno juego que preocupa al fútbol inglés

El sábado pasado, a los 15 minutos del duelo entre Chichester City y Wingate & Finchley FC, el delantero Billy Vigar se estrelló de manera violenta contra un muro perimetral al intentar evitar que la pelota saliera del campo de juego.

El impacto en la cabeza fue inmediato y alarmante, por lo que fue atendido en el lugar, para posteriormente ser trasladado de urgencia a un hospital de Londres, donde permanece en coma inducido y bajo cuidados intensivos.

image
Billy Vigar, antigua promesa del Arsenal

Billy Vigar, antigua promesa del Arsenal

De las inferiores del Arsenal al drama actual

Vigar forjó su camino en la academia del Arsenal, uno de los clubes más reconocidos del fútbol inglés. Allí se formó como delantero, destacándose por su velocidad y definición. Sin embargo, no logró consolidarse en el primer equipo y continuó su carrera en distintas instituciones, como Derby Sub-21, Eastbourne y Hastings United, hasta llegar en agosto de 2025 al Chichester City.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DailyAFC/status/1970382050420232426&partner=&hide_thread=false

El recuerdo de su paso por los Gunners vuelve a cobrar relevancia en la actualidad, cuando su nombre aparece en los titulares no por goles ni jugadas, sino por un estado de salud crítico. Por su parte, el cuadro londinense expresó: Todos en el club enviamos nuestro cariño y fuerza a Billy y a su familia en este momento tan difícil”.

En cuanto a su actual club, el Chichester City informó el domingo que Vigar sufrió una lesión grave, y el lunes confirmó que se trataba de un daño cerebral severo. Desde entonces permanece en coma inducido en una unidad de cuidados intensivos. El comunicado del club advirtió que es “demasiado pronto para predecir el desenlace” y que, incluso en caso de mejoras, la recuperación será extensa y con pronóstico reservado.

87878785
El comunicado del Chichester City sobre el estado de salud de Billy Vigar, antigua promesa del Arsenal

El comunicado del Chichester City sobre el estado de salud de Billy Vigar, antigua promesa del Arsenal

El caso generó conmoción en Inglaterra, ya que Vigar, quien hace pocos años era considerado una promesa dentro del Arsenal, atraviesa ahora el desafío más complejo de su vida. Su evolución será seguida de cerca en los próximos días, mientras la comunidad futbolística aguarda novedades sobre su estado de salud.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La reacción de Lionel Messi al enterarse del premio a Ousmane Dembélé

Qué dijo Lionel Messi sobre el triunfo de Ousmane Dembélé en la gala del Balón de Oro 2025

Por Cristian Reta
Maravilla Martínez anotó el único gol de la ida y hoy volverá a estar desde el arranque ante los de Liniers. 

Copa Libertadores 2025: Racing recibe a Vélez por la vuelta de cuartos con ventaja tras el 1-0 en la ida

Por Redacción Deportes
Berni llegará a Paraná con un solo objetivo, sumar puntos y achicar diferencias con el líder Canapino.

Turismo Carretera 2000: Bernardo Llaver va por la recuperación en Paraná: "El campeonato está abierto"

Por Redacción Deportes
Desde el regreso, el Tomba solo ha convertido 2 goles en el Estadio Feliciano Gambarte. Uno de ellos lo hizo el Indio Fernández, que despertó la euforia y selló el empate frente a Instituto. 

Godoy Cruz y su karma en el Gambarte: entre la mística, el fútbol y la urgencia

Por Sergio Faria