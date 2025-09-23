Jugó en el Arsenal, se golpeó en un partido de fútbol y hoy pelea por su vida

El fútbol inglés atraviesa horas de incertidumbre al conocerse que un joven jugador de apenas 21 años, con pasado en Arsenal , permanece en coma luego de un accidente ocurrido durante un partido de la Isthmian Premier Division, la séptima categoría del fútbol en Inglaterra.

Lo que comenzó como un encuentro más derivó en un episodio dramático que mantiene en vilo a clubes, compañeros y familiares, debido a la magnitud de la lesión, la cual está relacionada a un importante daño cerebral.

El sábado pasado, a los 15 minutos del duelo entre Chichester City y Wingate & Finchley FC , el delantero Billy Vigar se estrelló de manera violenta contra un muro perimetral al intentar evitar que la pelota saliera del campo de juego.

El impacto en la cabeza fue inmediato y alarmante, por lo que fue atendido en el lugar, para posteriormente ser trasladado de urgencia a un hospital de Londres, donde permanece en coma inducido y bajo cuidados intensivos .

Vigar forjó su camino en la academia del Arsenal , uno de los clubes más reconocidos del fútbol inglés. Allí se formó como delantero, destacándose por su velocidad y definición. Sin embargo, no logró consolidarse en el primer equipo y continuó su carrera en distintas instituciones, como Derby Sub-21, Eastbourne y Hastings United , hasta llegar en agosto de 2025 al Chichester City.

Former Arsenal academy striker, Billy Vigar is in an induced coma after sustaining a 'significant brain injury' while playing for Chichester City vs Wingate & Finchley on Saturday.



El recuerdo de su paso por los Gunners vuelve a cobrar relevancia en la actualidad, cuando su nombre aparece en los titulares no por goles ni jugadas, sino por un estado de salud crítico. Por su parte, el cuadro londinense expresó: “Todos en el club enviamos nuestro cariño y fuerza a Billy y a su familia en este momento tan difícil”.

En cuanto a su actual club, el Chichester City informó el domingo que Vigar sufrió una lesión grave, y el lunes confirmó que se trataba de un daño cerebral severo. Desde entonces permanece en coma inducido en una unidad de cuidados intensivos. El comunicado del club advirtió que es “demasiado pronto para predecir el desenlace” y que, incluso en caso de mejoras, la recuperación será extensa y con pronóstico reservado.

El comunicado del Chichester City sobre el estado de salud de Billy Vigar, antigua promesa del Arsenal

El caso generó conmoción en Inglaterra, ya que Vigar, quien hace pocos años era considerado una promesa dentro del Arsenal, atraviesa ahora el desafío más complejo de su vida. Su evolución será seguida de cerca en los próximos días, mientras la comunidad futbolística aguarda novedades sobre su estado de salud.