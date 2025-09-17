Liverpool y Bayern Munich ganaron por la Champions League en una jornada plagada de goles

La primera fecha de la UEFA Champions League dejó emociones fuertes en Inglaterra y Alemania, donde Liverpool y Bayern Múnich se impusieron ante Atlético de Madrid y Chelsea en compromisos que ofrecieron goles, intensidad y pasajes de alto nivel futbolístico.

En Anfield, el conjunto local sufrió más de la cuenta pero terminó celebrando ante el Atlético de Madrid. El inicio del partido fue un vendaval rojo: en apenas seis minutos, Mohamed Salah marcó por duplicado. Primero apareció tras un rebote en el área provocado por Robertson y Barrios, y luego amplió con un zurdazo tras una gran maniobra individual ingresando al área.

Sin embargo, los españoles reaccionaron antes del descanso gracias a Marcos Llorente, cuyo remate desviado sorprendió a la defensa inglesa y permitió acortar la distancia. L a tensión aumentó en la segunda parte, cuando nuevamente Llorente, esta vez de cabeza, firmó el empate que silenció a la hinchada local.

Cuando todo parecía encaminado hacia la igualdad, en el segundo minuto del tiempo añadido apareció Virgil van Dijk con un cabezazo implacable que devolvió la ventaja a Liverpool y aseguró el 3-2 definitivo en un duelo cargado de dramatismo.

Mientras tanto, en Múnich, el Bayern mostró su jerarquía y venció 3-1 al Chelsea . El marcador se abrió con un gol en contra de Trevor Chalobah, que no pudo evitar que un centro de Michael Olise terminara dentro de su propio arco. Poco después, Harry Kane amplió la diferencia desde el punto penal, consolidando el dominio alemán en la primera etapa.

El conjunto londinense del argentino Enzo Fernández reaccionó en el complemento, y descontó gracias a un zurdazo perfecto de Cole Palmer que se clavó en el ángulo, encendiendo la ilusión de los visitantes. Sin embargo, Kane volvió a aparecer en el tramo final, esta vez aprovechando un error en la salida defensiva del Chelsea, para sentenciar la victoria bávara y confirmar un inicio auspicioso en la competición.

Debut con victoria para el campeón:

En París, el PSG exhibió toda su potencia ofensiva y goleó 4-0 al Atalanta. Marquinhos abrió el marcador, Khvicha Kvaratskhelia aumentó con un remate desde la medialuna y Nuno Mendes estiró la diferencia al inicio del segundo tiempo. Finalmente, Gonçalo Ramos selló la goleada para el vigente campeón, que dominó el encuentro de principio a fin.

Por último, el subcampeón Inter se impuso de visitante por 2-0 ante Ajax con un doblete de Marcus Thuram. El delantero francés marcó primero de cabeza tras un córner ejecutado por Hakan Calhanoglu y repitió la fórmula en la misma combinación para asegurar los tres puntos.