Estos son los sobrevivientes de River Plate que quieren la revancha contra Palmeiras

En 2021, River Plate quedó afuera de la Copa Libertadores con Palmeiras, en una serie cargada de polémicas. Los que quedan de ese equipo, con motivación extra.

Pasaron más de cuatro años desde el 13 de enero de 2021, cuando se disputaron las semifinales de la Copa correspondiente al 2020. Sin embargo, varias caras resultan conocidas en el Millonario, y también en su rival.

Los nombres que se repiten de la fatídica serie de Copa Libertadores: image Comenzando con los nombres más relevantes: el de los entrenadores. En esa ocasión, y en la serie que están disputando este año ambos conjuntos, los directores técnicos son los mismos. Marcelo Gallardo comanda a River, y Abel Ferreira lo hace en Palmeiras.

En cuanto al Millonario, son seis los futbolistas que sumaron minutos en la serie del 2021, y que hoy todavía integran el plantel. Cinco de ellos actuaron como titulares esa noche (Franco Armani, Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Enzo Pérez, Ignacio Fernández), y uno que ingresó desde el banco de los suplentes (Milton Casco).

En aquel partido de vuelta, que terminó con victoria 2 a 0 para los argentinos pero con la polémica de un gol anulado por el VAR a Gonzalo Montiel que hubiera significado forzar los penales, los de Gallardo formaron con: Franco Armani; Paulo Díaz, Javier Pinola (Federico Girotti), Robert Rojas; Gonzalo Montiel, Enzo Pérez, Fabrizio Angileri (Milton Casco); Nicolás de la Cruz (Julián Álvarez), Ignacio Fernández; Rafael Santos Borré, Matías Suárez.