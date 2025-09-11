Marcelo Gallardo apuesta por el futuro de River y 3 juveniles se suman a la lista de la Copa Libertadores

Con la mira en Palmeiras, River renueva su lista de Libertadores y Gallardo confía en tres juveniles para avanzar a semifinales.

River afrontará los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras con una novedosa y clara señal de Marcelo Gallardo, como es la de incluir el futuro en el presente. El entrenador sorprendió al introducir tres modificaciones en la lista de buena fe del torneo continental, dejando atrás nombres de experiencia para abrirle la puerta a jóvenes promesas.

Los cambios incluyen la salida de Rodrigo Aliendro (transferido a Vélez Sarsfield), Santiago Simón (Toluca, México) y Franco Mastantuono (Real Madrid, España). En su lugar ingresan Lautaro Rivero, Juan Cruz Meza y Bautista Dadín, tres futbolistas formados en las inferiores que ahora aparecen como cartas de recambio en un plantel que apunta a la recta decisiva del certamen.

Diseño sin título (18) Este golpe de timón no es menor, debido a que River se juega una parada brava ante Palmeiras, uno de los rivales más duros del continente, y lo hará con un plantel que mezcla la jerarquía de sus figuras consagradas con la frescura de los pibes, en un certamen que siempre exige al máximo, pero también es una oportunidad para que los más jóvenes demuestren que están listos.

La movida de Gallardo se interpreta como un mensaje doble. Por un lado, la confianza en las inferiores, que en los últimos años le dio al equipo nombres de peso internacional. Por el otro, la necesidad de ajustar la nómina por lesiones y rendimientos que no convencieron del todo.

¿Cuándo jugará River por la Copa Libertadores? Recordemos que River iniciará su llave de cuartos de final ante Palmeiras el 17 de septiembre, en el Monumental. La revancha, en cambio, será el 24 de septiembre, en el Allianz Parque de San Pablo. El ganador de este cruce se medirá en la siguiente instancia ante el vencedor del cruce que protagonizarán Sao Paulo y Liga de Quito.