Marcelo Gallardo apuesta por el futuro de River y 3 juveniles se suman a la lista de la Copa Libertadores

River afrontará los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras con una novedosa y clara señal de Marcelo Gallardo, como es la de incluir el futuro en el presente. El entrenador sorprendió al introducir tres modificaciones en la lista de buena fe del torneo continental, dejando atrás nombres de experiencia para abrirle la puerta a jóvenes promesas.
Los cambios incluyen la salida de Rodrigo Aliendro (transferido a Vélez Sarsfield), Santiago Simón (Toluca, México) y Franco Mastantuono (Real Madrid, España). En su lugar ingresan Lautaro Rivero, Juan Cruz Meza y Bautista Dadín, tres futbolistas formados en las inferiores que ahora aparecen como cartas de recambio en un plantel que apunta a la recta decisiva del certamen.
Este golpe de timón no es menor, debido a que River se juega una parada brava ante Palmeiras, uno de los rivales más duros del continente, y lo hará con un plantel que mezcla la jerarquía de sus figuras consagradas con la frescura de los pibes, en un certamen que siempre exige al máximo, pero también es una oportunidad para que los más jóvenes demuestren que están listos.
La movida de Gallardo se interpreta como un mensaje doble. Por un lado, la confianza en las inferiores, que en los últimos años le dio al equipo nombres de peso internacional. Por el otro, la necesidad de ajustar la nómina por lesiones y rendimientos que no convencieron del todo.
gallardo.webp
Marcelo Gallardo preocupado por las constantes lesiones en River Plate. La última: Germán Pezzella.
LOS ANDES
¿Cuándo jugará River por la Copa Libertadores?
Recordemos que River iniciará su llave de cuartos de final ante Palmeiras el 17 de septiembre, en el Monumental. La revancha, en cambio, será el 24 de septiembre, en el Allianz Parque de San Pablo. El ganador de este cruce se medirá en la siguiente instancia ante el vencedor del cruce que protagonizarán Sao Paulo y Liga de Quito.
La lista de buena fe de River para los cuartos de la Copa Libertadores 2025
1 Franco Armani
2 Federico Gattoni
4 Gonzalo Montiel
5 Juan Carlos Portillo
6 Germán Pezzella
7 Maximiliano Salas
8 Maximiliano Meza
9 Miguel Borja
10 Juan Fernando Quintero
11 Facundo Colidio
13 Lautaro Rivero
14 Sebastián Boselli
15 Sebastián Driussi
16 Fabricio Bustos
17 Paulo Díaz
18 Gonzalo Martínez
20 Milton Casco
21 Marcos Acuña
22 Kevin Castaño
23 Matías Galarza
24 Enzo Pérez
25 Jeremías Ledesma
26 Ignacio Fernández
27 Bautista Dadín
28 Lucas Martínez Quarta
32 Agustín Ruberto
33 Agustín de la Cuesta
34 Giuliano Galoppo
35 Giorgio Costantini
36 Ulises Giménez
37 Lucas Lavagnino
38 Ian Subiabre
39 Santiago Lencina
40 Lucas Obregón
41 Santiago Beltrán
42 Jeremías Martinet
47 Juan Cruz Meza