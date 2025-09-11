11 de septiembre de 2025 - 11:47

Marcelo Gallardo apuesta por el futuro de River y 3 juveniles se suman a la lista de la Copa Libertadores

Con la mira en Palmeiras, River renueva su lista de Libertadores y Gallardo confía en tres juveniles para avanzar a semifinales.

Marcelo Gallardo, DT de River

Marcelo Gallardo, DT de River

River afrontará los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras con una novedosa y clara señal de Marcelo Gallardo, como es la de incluir el futuro en el presente. El entrenador sorprendió al introducir tres modificaciones en la lista de buena fe del torneo continental, dejando atrás nombres de experiencia para abrirle la puerta a jóvenes promesas.

Los cambios incluyen la salida de Rodrigo Aliendro (transferido a Vélez Sarsfield), Santiago Simón (Toluca, México) y Franco Mastantuono (Real Madrid, España). En su lugar ingresan Lautaro Rivero, Juan Cruz Meza y Bautista Dadín, tres futbolistas formados en las inferiores que ahora aparecen como cartas de recambio en un plantel que apunta a la recta decisiva del certamen.

Este golpe de timón no es menor, debido a que River se juega una parada brava ante Palmeiras, uno de los rivales más duros del continente, y lo hará con un plantel que mezcla la jerarquía de sus figuras consagradas con la frescura de los pibes, en un certamen que siempre exige al máximo, pero también es una oportunidad para que los más jóvenes demuestren que están listos.

Marcelo Gallardo preocupado por las constantes lesiones en River Plate. La última: Germán Pezzella.

¿Cuándo jugará River por la Copa Libertadores?

Recordemos que River iniciará su llave de cuartos de final ante Palmeiras el 17 de septiembre, en el Monumental. La revancha, en cambio, será el 24 de septiembre, en el Allianz Parque de San Pablo. El ganador de este cruce se medirá en la siguiente instancia ante el vencedor del cruce que protagonizarán Sao Paulo y Liga de Quito.

La lista de buena fe de River para los cuartos de la Copa Libertadores 2025

1 Franco Armani

2 Federico Gattoni

4 Gonzalo Montiel

5 Juan Carlos Portillo

6 Germán Pezzella

7 Maximiliano Salas

8 Maximiliano Meza

9 Miguel Borja

10 Juan Fernando Quintero

11 Facundo Colidio

13 Lautaro Rivero

14 Sebastián Boselli

15 Sebastián Driussi

16 Fabricio Bustos

17 Paulo Díaz

18 Gonzalo Martínez

20 Milton Casco

21 Marcos Acuña

22 Kevin Castaño

23 Matías Galarza

24 Enzo Pérez

25 Jeremías Ledesma

26 Ignacio Fernández

27 Bautista Dadín

28 Lucas Martínez Quarta

32 Agustín Ruberto

33 Agustín de la Cuesta

34 Giuliano Galoppo

35 Giorgio Costantini

36 Ulises Giménez

37 Lucas Lavagnino

38 Ian Subiabre

39 Santiago Lencina

40 Lucas Obregón

41 Santiago Beltrán

42 Jeremías Martinet

47 Juan Cruz Meza

