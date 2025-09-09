Sin Messi ni Almada, Franco Mastantuono heredó la diez de la Selección Argentina

Ante las ausencias de Lionel Messi y Thiago Almada, el jugador del Real Madrid Franco Mastantuono se calzó la diez de la Selección Argentina.

Ante Ecuador por el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, la Selección Argentina sumó otro jugador a la lista de quienes tuvieron el honor de llevar la mítica camiseta número diez, que engrandeció Lionel Messi y Diego Armando Maradona: Franco Mastantuono.

El futbolista que tuvo la responsabilidad de portar el número 10 fue el atacante del Madrid, debido a las bajas de la Pulga por decisión conjunta con el cuerpo técnico, y de Thiago Almada por una molestia de último momento.

Franco Mastantuono, el diez de Argentina: image Así, el juvenil alcanzó uno de los máximos galardones que un deportista argentino puede tener, el de vestirse con la casaca más emblemática del país. Aquella que se hizo grande por los aportes de inolvidables ídolos. Además, es el décimo séptimo en hacerlo bajo la inolvidable era de Lionel Andrés Messi.

Esta decisión respalda la creciente confianza del cuerpo técnico para el flamante jugador del Real Madrid, a menos de un año del Mundial. Sin dudas, queda claro que Mastantuono comienza a ganarse un lugar en la lista de 26 convocados para la cita máxima del fútbol.

Sin embargo, a pesar de llevar la diez en la espalda, Franco Mastantuono tuvo que esperar su chance para sumar minutos en el banco de suplentes, ya que Lionel Scaloni decidió cambio de esquema y de algunos nombres para medirse ante el elenco amarillo.