Sin Messi ni Almada, Franco Mastantuono heredó la diez de la Selección Argentina

Ante las ausencias de Lionel Messi y Thiago Almada, el jugador del Real Madrid Franco Mastantuono se calzó la diez de la Selección Argentina.

Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Franco Mastantuono está llamado a ser el que asuma la conducción del equipo tras la salida del 10. 

El futbolista que tuvo la responsabilidad de portar el número 10 fue el atacante del Madrid, debido a las bajas de la Pulga por decisión conjunta con el cuerpo técnico, y de Thiago Almada por una molestia de último momento.

Esta decisión respalda la creciente confianza del cuerpo técnico para el flamante jugador del Real Madrid, a menos de un año del Mundial. Sin dudas, queda claro que Mastantuono comienza a ganarse un lugar en la lista de 26 convocados para la cita máxima del fútbol.

Sin embargo, a pesar de llevar la diez en la espalda, Franco Mastantuono tuvo que esperar su chance para sumar minutos en el banco de suplentes, ya que Lionel Scaloni decidió cambio de esquema y de algunos nombres para medirse ante el elenco amarillo.

Todos los jugadores que usaron la N°10 de la Selección cuando no estuvo Messi

Lionel Messi
Messi volvió a deslumbrar y emocionar. El Monumental se rindió a sus pies.

Messi volvió a deslumbrar y emocionar. El Monumental se rindió a sus pies.

  • Walter Erviti (1)
  • Federico Insúa (1)
  • Ariel Ortega (1- en su despedida ante Haití en 2010)
  • Maximiliano Moralez (1)
  • Enzo Pérez (2)
  • Nicolás Gaitán (2)
  • Héctor Canteros (2)
  • Lucas Mugni (1- amistoso ante Brasil en 2012, no ingresó)
  • Walter Montillo (1)
  • Sergio Aguero (7)
  • Erik Lamela (1)
  • Javier Pastore (1)
  • Ángel Di María (2)
  • Ever Banega (1)
  • Paulo Dybala (2)
  • Ángel Correa (4)
