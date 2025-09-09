Selección Argentina: todos los jugadores que usaron la camiseta número 10 cuando no jugó Lionel Messi

Lionel Messi fue liberado tras la paliza a Venezuela y no viajó a Guayaquil para enfrenar a Ecuador en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas.

Luego de su última noche mágica en el Monumental, en la que hizo el calentamiento con los ojos vidriosos y se despachó con un doblete en la paliza 3-0 a Venezuela, Lionel Messi decidió en conjunto con Lionel Scaloni no viajar a Guayaquil para medirse con Ecuador este martes, desde las 20, en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. Así las cosas, la N°10 albiceleste quedó vacante y la llevaría Thiago Almada.

El talentoso extremo de Atlético de Madrid sería el encargado de lucir sobre su espalda este mítico dorsal, como así también lo hicieron otros 16 futbolistas durante más de una década, únicamente cuando el crack rosarino brilló por su ausencia. El último que se había puesto su camiseta había sido Ángel Correa en la doble fecha de clásicos de marzo (1-0 a Uruguay y 4-1 a Brasil) y antes hubo más casos, varios de ellos llamativos.

G0WBOUvXMAATaJX Thiago Almada será el dueño de la número 10 en la Selección Argentina ante Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas. Gentileza Socio de Leo dentro y fuera de la cancha, Sergio Kun Agüero es el jugador que más veces salió a jugar con este número. En total fueron siete, tres más que Angelito y cinco más que otros dos campeones del mundo como lo son Ángel Di María y Paulo Dybala.

También un par de partidos la usó Enzo Pérez, Nicolás Gaitán y hasta Héctor Canteros. Además de Tito, que prometía y mucho en Vélez, hay otros volantes que sorprendieron al portarla en su espalda en una sola ocasión, como Lucas Mugni, Walter Montillo, Maximiliano Moralez y Walter Erviti. Otros más conocidos también tuvieron ese privilegio: Federico Insúa, Ariel Ortega, Erik Lamela, Javier Pastore y Éver Banega.