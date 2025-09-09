9 de septiembre de 2025 - 15:45

Selección Argentina: todos los jugadores que usaron la camiseta número 10 cuando no jugó Lionel Messi

Lionel Messi fue liberado tras la paliza a Venezuela y no viajó a Guayaquil para enfrenar a Ecuador en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas.

Lionel Messi, dueño absoluto de la camiseta número 10 de la Selección Argentina. 

Foto:

Gentileza
Messi volvió a deslumbrar y emocionar. El Monumental se rindió a sus pies. 

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Gustavo Villarroel
Por Gustavo Villarroel

Thiago Almada ser&aacute; el due&ntilde;o de la n&uacute;mero 10 en la Selecci&oacute;n Argentina ante Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas.&nbsp;

Thiago Almada será el dueño de la número 10 en la Selección Argentina ante Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas.

Socio de Leo dentro y fuera de la cancha, Sergio Kun Agüero es el jugador que más veces salió a jugar con este número. En total fueron siete, tres más que Angelito y cinco más que otros dos campeones del mundo como lo son Ángel Di María y Paulo Dybala.

También un par de partidos la usó Enzo Pérez, Nicolás Gaitán y hasta Héctor Canteros. Además de Tito, que prometía y mucho en Vélez, hay otros volantes que sorprendieron al portarla en su espalda en una sola ocasión, como Lucas Mugni, Walter Montillo, Maximiliano Moralez y Walter Erviti. Otros más conocidos también tuvieron ese privilegio: Federico Insúa, Ariel Ortega, Erik Lamela, Javier Pastore y Éver Banega.

Todos los jugadores que usaron la N°10 de la Selección cuando no estuvo Messi

  • Walter Erviti (1)
  • Federico Insúa (1)
  • Ariel Ortega (1- en su despedida ante Haití en 2010)
  • Maximiliano Moralez (1)
  • Enzo Pérez (2)
  • Nicolás Gaitán (2)
  • Héctor Canteros (2)
  • Lucas Mugni (1- amistoso ante Brasil en 2012, no ingresó)
  • Walter Montillo (1)
  • Sergio Aguero (7)
  • Erik Lamela (1)
  • Javier Pastore (1)
  • Ángel Di María (2)
  • Ever Banega (1)
  • Paulo Dybala (2)
  • Ángel Correa (4)

