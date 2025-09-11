11 de septiembre de 2025 - 09:59

Decisiones duras para Franco Colapinto: Flavio Briatore anunció una noticia incómoda en Alpine que cambia todo

El asesor deportivo confirmó que el equipo no harán mejoras en el auto de este año y abrió interrogantes sobre el futuro del piloto argentino.

Franco Colapinto y la incertidumbre sobre su futuro

Por Cristian Reta

El clima en Alpine cambió después de Monza, ya que, pese al mal desempeño de los monoplazas, el ritmo de Franco Colapinto fue mejor que el de su compañero, Pierre Gasly y pudo mantenerse sólido. Lo cierto es que, lo que parecía una base para realizar mejoras, la postura de Flavio Briatore alejó todo tipo de esperanzas.

En las últimas horas, el experimentado asesor italiano realizó una sentencia que todavía resuena: “Hay que tomar decisiones”. Estas palabras no fueron hechas al azar, ya que el dirigente confirmó que la escudería no invertirá más en el monoplaza actual y que toda la energía estará puesta en el cambio reglamentario de 2026.

“Alpine no tiene la capacidad de desarrollar el coche 2025 y de hacer el nuevo coche para 2026”, sentenció Briatore, cerrando el capítulo 2025 para un equipo que marcha último en el Campeonato de Constructores.

Franco Colapinto y la apuesta de Alpine

La decisión deja a Alpine en una encrucijada, como es la de resignar lo que queda de 2025 y jugar todas sus fichas al futuro. El equipo francés estrenará motores Mercedes en 2026 y se prepara para un innovador cambio reglamentario en la F1.

Pero en el presente, la realidad es otra, ya que el A525 mostró todas sus debilidades en Monza y, sin nuevas piezas, difícilmente logre revertir la situación. Para Colapinto, el anuncio llega en un momento sensible, ya que es el único piloto de la actual parrilla que todavía no sumó puntos, aunque sí evidenció una curva de aprendizaje positiva.

Sobre su futuro en el equipo, Briatore dejó una puerta abierta: “El equipo necesita estabilidad, y la posibilidad de mantener a los dos mismos pilotos forma parte de esa estabilidad”. Sin embargo, la confirmación de la dupla llegará recién a fines de octubre. Hasta entonces, todo es incertidumbre y el desafío para el argentino será el de demostrar, carrera tras carrera, que puede sostener su lugar en la Fórmula 1 aún en condiciones adversas.

