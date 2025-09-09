¿Colapinto en la F1 2026? la fecha límite que puso Flavio Briatore para definir el segundo asiento de Alpine

El asesor italiano de Alpine puso plazo a la designación del compañero de Pierre Gasly para el futuro de la escudería.

El último Gran Premio de Italia celebrado en la mítica pista de Monza dejó en evidencia el rendimiento de los Alpine de Pierre Gasly y de Franco Colapinto, quienes terminaron 16° y 17°, respectivamente. La escudería francesa no invertirá en mejoras para lo que resta del año y pone todo lo que tiene en el coche del 2026.

Lo que se sabe del próximo año es que el piloto francés será una fija en la estructura del equipo de Renault al renovar hasta 2028, pero tan solo resta conocer quién será su compañero en la próxima temporada.

Franco Colapinto El piloto argentino regresó al trazado italiano justo un año después de su debut en la Fórmula 1, que había sido con Williams en este mismo circuito. @AlpineF1Team Flavio Briatore confirmará el segundo piloto de Alpine en una fecha clave Lo cierto es que Franco Colapinto demostró solidez en sus últimas carreras, peleando de igual a igual con su compañero de equipo, pero las máximas autoridades de la escudería todavía no tomó ninguna decisión con respecto a su futuro en la Fórmula 1.

Por su parte, el director deportivo de Alpine, Flavio Briatore, le puso plazos al piloto argentino, quien tiene que demostrar progreso y superar a su compañero: “Tenemos otras cuatro o cinco carreras para juzgar y luego vamos a ver”, dijo el empresario italiano en diálogo con SkySports.

Flavio Briatore y Franco Colapinto Flavio Briatore y Franco Colapinto Hay que decir que estas declaraciones se dieron antes de la última carrera en Monza, por lo que se estima que la hipotética fecha de una confirmación ocurra cercano al Gran Premio de Brasil en Interlagos, del 6 al 9 de noviembre, antes de la seguidilla de tres fines de semana consecutivos de carreras que podrían decidir el título de la categoría (Vegas, Qatar y Abu Dhabi).