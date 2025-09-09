9 de septiembre de 2025 - 12:14

¿Colapinto en la F1 2026? la fecha límite que puso Flavio Briatore para definir el segundo asiento de Alpine

El asesor italiano de Alpine puso plazo a la designación del compañero de Pierre Gasly para el futuro de la escudería.

Lo que se sabe del próximo año es que el piloto francés será una fija en la estructura del equipo de Renault al renovar hasta 2028, pero tan solo resta conocer quién será su compañero en la próxima temporada.

Flavio Briatore confirmará el segundo piloto de Alpine en una fecha clave

Lo cierto es que Franco Colapinto demostró solidez en sus últimas carreras, peleando de igual a igual con su compañero de equipo, pero las máximas autoridades de la escudería todavía no tomó ninguna decisión con respecto a su futuro en la Fórmula 1.

Por su parte, el director deportivo de Alpine, Flavio Briatore, le puso plazos al piloto argentino, quien tiene que demostrar progreso y superar a su compañero: “Tenemos otras cuatro o cinco carreras para juzgar y luego vamos a ver”, dijo el empresario italiano en diálogo con SkySports.

Hay que decir que estas declaraciones se dieron antes de la última carrera en Monza, por lo que se estima que la hipotética fecha de una confirmación ocurra cercano al Gran Premio de Brasil en Interlagos, del 6 al 9 de noviembre, antes de la seguidilla de tres fines de semana consecutivos de carreras que podrían decidir el título de la categoría (Vegas, Qatar y Abu Dhabi).

¿Cuándo volverá a correr Colapinto en la F1?

Franco Colapinto regresará a la F1 en el Gran Premio de Azerbaiyán, en un circuito callejero que atravesará la ciudad de Bakú. A continuación, el cronograma completo.

Viernes 19 de septiembre

  • Práctica Libre 1: 5.30 horas
  • Práctica Libre 2. 9 horas

Sábado 20 de septiembre

  • Práctica Libre 3: 5.30 horas
  • Clasificación: 9 horas

Domingo 7 de septiembre

  • Carrera. 8 horas
